Armis remporte 6 Global InfoSec Awards à la RSAC 2024 et reçoit le titre de « Hot Cybersecurity Company »





Armis, la société de cybersécurité et d'intelligence des actifs, a annoncé aujourd'hui avoir remporté six Global InfoSec Awards décernés par le Cyber Defense Magazine dans le cadre de la conférence RSA de cette année.

Armis a reçu les distinctions suivantes :

Armis a été nommée « Hot Cybersecurity Company »

Nadir Izrael, cofondateur et directeur technique d'Armis, a été nommé « Cutting Edge Chief Technology Officer »

Armis Centrixtm a remporté de nombreux Prix : Prix de la « Plateforme d'avant-garde » dans la catégorie Cyber Exposure Management Prix du « Meilleur produit » pour la gestion de la surface d'attaque Prix du « Produit de prochaine génération » pour la priorisation et la correction des vulnérabilités

Le moteur d'intelligence des actifs optimisé par l'IA d'Armis a reçu un Prix du « Choix de l'éditeur » dans la catégorie de la reconnaissance des plateformes d'IA pour l'analyse de la stratégie de cybersécurité.

« Ces récompenses renforcent l'enthousiasme d'Armis pour l'innovation et notre engagement à aider nos clients à résoudre leurs plus importants problèmes de cybersécurité grâce à une plateforme complète », a déclaré Yevgeny Dibrov, PDG et cofondateur d'Armis. « Armis continuera de repousser les limites de l'excellence en matière de sécurité, en donnant aux entreprises les moyens d'avoir une longueur d'avance sur les menaces émergentes et de préserver leur empreinte numérique en toute confiance. »

Armis Centrixtm, la plateforme de gestion de l'exposition cybernétique d'Armis, est optimisée par le moteur d'intelligence des actifs basé sur l'IA d'Armis qui voit, sécurise, protège et gère des milliards d'actifs dans le monde, en temps réel. Basée dans le cloud, Armis Centrixtm est une plateforme au fonctionnement sans faille et sans heurts qui atténue proactivement tous les risques menaçant les cyberactifs, remédie aux vulnérabilités, bloque les menaces et protège toute la surface d'attaque. Seul Armis Centrixtm protège tous les secteurs et toutes les industries, y compris la fabrication, la santé et la médecine, les technologies de l'information, l'énergie et les services publics, les services financiers, les transports, les télécommunications et les médias, le secteur public, entre autres.

« Nous avons recherché partout dans le monde des innovateurs en cybersécurité capables de faire une énorme différence et susceptibles de contribuer à inverser la tendance à la croissance exponentielle de la cybercriminalité. Armis mérite amplement ces Prix convoités et son importance est capitale pour son secteur », a déclaré Yan Ross, rédacteur en chef mondial du Cyber Defense Magazine.

Armis participe cette semaine (du 6 au 9 mai 2024) à la conférence RSA au Moscone Center de San Francisco. Rendez visite à Armis aux stands S-734 et S-3411. Pour plus d'informations sur les activités et la participation d'Armis à la RSAC, ou pour prendre rendez-vous avec l'un de nos dirigeants, cliquer ici.

Dans le cadre de la RSAC, Nadir Izrael, cofondateur et directeur technique d'Armis, animera une session intitulée « From Boardrooms to Polling Places: Securing Critical Infrastructure in 2024 » . La session aura lieu mercredi 8 mai de 8h30 à 9h20 au Moscone South, 156. Pour réserver, cliquer ici.

Pour en savoir plus sur Armis Centrixtm et examiner les témoignages de clients sur la puissance de la plateforme, cliquer ici.

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans périmètre qui évolue rapidement, Armis garantit que les entreprises peuvent identifier, protéger et gérer en permanence toutes leurs ressources critiques. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500, les gouvernements nationaux ainsi que les organismes étatiques et locaux font confiance à Armis pour protéger et sécuriser les infrastructures critiques, l'économie et la société 24 h/24 et 7 j/7. Armis est une société privée établie en Californie.

À propos de Cyber Defense Magazine

Le Cyber Defense Magazine (CDM) est la principale source d'informations sur la cybersécurité et les professions de l'InfoSec (sécurité de l'information) dans les entreprises et les services gouvernementaux. Nous sommes gérés et publiés par, et pour, des professionnels de la sécurité de l'information passionnés, honnêtes et respectueux de l'éthique. Notre mission consiste à partager des connaissances de pointe, des récits du monde réel et des récompenses sur les meilleures idées, les meilleurs produits et services du secteur des technologies de l'information. Nous publions gratuitement chaque mois des magazines électroniques en ligne et des éditions spéciales exclusivement pour les conférences RSA. Le CDM est membre du Cyber Defense Media Group. Pour plus d'informations sur le Cyber Defense Magazine, rendez-vous sur https://www.cyberdefensemagazine.com et visitez les sites https://www.cyberdefensetv.com et https://www.cyberdefenseradio.com pour voir et écouter quelques-unes des interviews très instructives de nombreux dirigeants de ces entreprises gagnantes. Inscrivez-vous à un webinaire à l'adresse https://www.cyberdefensewebinars.com et vous réaliserez qu'une bonne connaissance de la sécurité informatique donne du pouvoir.

6 mai 2024 à 19:40

