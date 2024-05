Nanochon conclut une première levée de fonds de 4 millions de dollars





Nanochon, une société de biotechnologie spécialisée dans les appareils orthopédiques et basée à Washington, DC, a levé 4 millions de dollars lors de son premier cycle d'amorçage.

Ce dernier a été mené par The University of Virginia Licensing and Ventures Group Seed Fund, avec la participation entre autres de Cultivate (MD), Alumni Venture Group et Mountain State Capital.

Nanochon a l'intention d'utiliser les fonds pour lancer ses premiers essais cliniques sur l'homme aux États-Unis en 2024, approfondir les efforts de recherche et de développement, élargir le profil des brevets de l'entreprise et agrandir son équipe.

« Nous sommes ravis de clôturer notre cycle de financement et de commencer notre programme clinique », déclare Ben Holmes, directeur général et cofondateur. « L'obtention de ce financement est un pas de plus vers la réalisation des objectifs de Nanochon, à savoir éliminer le besoin de prothèses de genou et changer radicalement le paradigme des soins des articulations arthritiques. »

Nanochon lancera cette année un essai de phase I aux États-Unis pour son implant de genou breveté Chondrografttm. Ce dispositif ne nécessite qu'une chirurgie peu invasive pour régénérer le cartilage et l'os endommagés, afin d'éviter le recours à des prothèses complètes du genou, qui sont coûteuses et nécessitent une longue période de convalescence.

M. Holmes ajoute : « Nos études sur les animaux ont été couronnées de succès et nous sommes très optimistes quant aux implications futures sur les genoux humains et d'autres articulations ».

Nanochon est une société de biotechnologie et de dispositifs médicaux axée sur le développement de solutions orthopédiques innovantes. Chondrografttm est un implant peu invasif qui permet une mise en charge et un mouvement immédiats, ce qui signifie une guérison plus rapide. Nanochon a le potentiel d'offrir aux patients une récupération plus réussie et plus durable que la norme de soins actuelle. Notre mission est de développer une nouvelle approche pour traiter le remplacement et la réparation du cartilage afin que les centaines de milliers de jeunes patients actifs souffrant de lésions articulaires puissent reprendre leur mode de vie sans avoir à subir des solutions coûteuses et invasives à court terme.

6 mai 2024

