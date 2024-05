Edgio, lauréate des très convoités Global InfoSec Awards lors de la RSA Conference 2024





Edgio est fière d'annoncer qu'elle a remporté le prix de la sécurité des applications Web de Cyber Defense Magazine (CDM), le magazine électronique de sécurité de l'information le plus important du secteur.

Selon le Data Breach Investigation Report (DBIR) de Verizon, plus de 60 % des violations de données provenaient d'applications Web, ce qui souligne le besoin impérieux pour les entreprises de gérer en permanence l'exposition aux menaces dans leurs applications Web et tout au long du cycle de vie DevSecOps.

Ayant la volonté de répondre aux besoins complexes et évolutifs des entreprises, Edgio continue d'innover et d'élargir ses services avec le lancement récent de Attack Surface Management (ASM), une solution conçue pour découvrir tous les actifs Web, fournir un inventaire complet des technologies, détecter les expositions aux menaces et gérer la réponse à l'exposition dans une entreprise à partir d'une interface de gestion centralisée. ASM, associé aux solutions holistiques de sécurité Web et aux services de sécurité gérés d'Edgio, constitue le premier service de gestion continue des menaces liées aux applications Web.

Outre ASM, Edgio a récemment lancé sa solution Client-Side Protection qui surveille les scripts et les API côté client pour bloquer l'exécution de codes malveillants qui pourraient compromettre les données sensibles des clients, notamment les attaques de cartes de crédit par clonage (à savoir les attaques Magecart). La solution permet aux équipes de tester plusieurs politiques de sécurité de production de contenu sans affecter la fonctionnalité des scripts, ce qui leur donne la souplesse nécessaire pour mettre rapidement en place de nouvelles politiques face aux nouvelles menaces. La norme PCI DSS 4.0 imposant des exigences de protection côté client d'ici mars 2025, les entreprises traitant des informations de cartes de paiement seront bien positionnées pour acquérir un avantage concurrentiel en adoptant des contrôles de sécurité côté client avant la date prévue.

« Nous sommes très heureux de recevoir cette prestigieuse récompense en matière de cybersécurité de la part du Cyber Defense Magazine, à l'occasion de son 12e anniversaire comme fournisseur indépendant de nouvelles et d'informations sur la cybersécurité », a déclaré Ajay Kapur, CTO d'Edgio. « Ce prix témoigne de notre engagement indéfectible à garantir la confiance de nos clients et de nos partenaires dans un univers numérique en constante évolution ».

« Edgio incarne les trois caractéristiques principales que nous recherchons pour devenir des gagnants : comprendre dès aujourd'hui les menaces de demain, fournir une solution rentable et innover par des voies inattendues pour aider à atténuer les cyber-risques et avoir une longueur d'avance sur la prochaine violation », a déclaré Gary S. Miliefsky, éditeur de Cyber Defense Magazine.

À propos d'Edgio

Edgio (NASDAQ : EGIO) aide les entreprises à fournir des expériences et du contenu en ligne plus rapidement, en toute sécurité et avec plus de contrôle. Notre réseau mondial périphérique, convivial pour les développeurs et associé à nos solutions d'applications et de médias entièrement intégrées, constitue une plateforme unique pour la diffusion de sites Web et de contenus en continu qui soient performants et sécurisés. Grâce à cette plateforme entièrement intégrée et dotée de services périphériques de bout en bout, les entreprises peuvent diffuser du contenu plus rapidement et en toute sécurité, ce qui leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires, d'accélérer le travail de leurs équipes et de réduire leurs coûts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suivant edg.io et suivez-nous sur X (ex-Twitter), LinkedIn et Facebook.

À propos des CDM InfoSec Awards

Cela fait 12 ans que Cyber Defense Magazine honore les innovateurs InfoSec du monde entier. Nos conditions de soumission s'adressent à toutes les entreprises en démarrage, en phase de démarrage, en phase avancée ou entreprises publiques dans le domaine de la SÉCURITÉ DE L'INFORMATION (INFOSEC) qui pensent avoir une proposition de valeur unique et convaincante pour leur produit ou leur service. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site suivant www.cyberdefenseawards.com

À propos du Jury

Les juges sont des professionnels de la sécurité certifiés CISSP, FMDHS, CEH, qui ont voté après un examen indépendant des documents soumis par les entreprises sur le site Web de chaque soumission, y compris, mais sans s'y limiter, les fiches techniques, les livres blancs, la documentation sur les produits et d'autres variables du marché. Le CDM a une philosophie flexible qui consiste à trouver des acteurs plus innovants qui utilisent de nouvelles technologies et uniques plutôt que ceux qui ont le plus de clients ou le plus d'argent à la banque. Le CDM se pose toujours la question de savoir ce qu'il y a de nouveau, c'est pourquoi nous recherchons les meilleures solutions de sécurité informatique de nouvelle génération.

À propos de Cyber Defense Magazine

Le Cyber Defense Magazine (CDM) est la première source d'actualités et d'informations sur la cybersécurité pour les professionnels responsables de l'infosec dans les entreprises et les administrations publiques. Nous sommes gérés et publiés par, et pour, des professionnels de la sécurité de l'information honnêtes, passionnés et respectueux de l'éthique. Notre mission consiste à partager les connaissances les plus pointues, des récits du monde réel et des informations sur les Prix récompensant les meilleures idées, produits et services du secteur des TI. Nous publions en ligne chaque mois des magazines électroniques gratuits et des éditions spéciales réservées aux conférences RSA. Le CDM est membre du Cyber Defense Media Group. Pour plus d'informations sur le Cyber Defense Magazine, visitez le site Web https://www.cyberdefensemagazine.com. Pour voir et écouter les interviews les plus instructives de nombreux lauréats dirigeants d'entreprise, visitez les sites Web https://www.cyberdefensetv.com et https://www.cyberdefenseradio.com. Pour vous inscrire à un webinaire, visitez le site Web https://www.cyberdefensewebinars.com. Et réalisez qu'en matière d'infosec, savoir c'est pouvoir.

