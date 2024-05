Un ancien cadre de DocuSign et d'Oracle nommé au poste de vice-président de 6sense par GTM International





6sense®, la principale plateforme qui révolutionne la façon dont les entreprises B2B créent, gèrent et convertissent les pipelines en revenus, a annoncé ce jour la récente nomination d'Andy Champion au poste de vice-président principal de GTM International. Avec son parcours professionnel impressionnant, Andy Champion apporte à la Société une trentaine d'années d'expérience particulièrement pertinente, notamment son expertise en matière de vente et de marketing appliquée aux entreprises publiques et privées à forte croissance et à vocation mondiale.

« Les antécédents d'Andy Champion en matière d'expansion des entreprises, tant en termes d'effectifs que de revenus, seront déterminants pour nos plans de croissance mondiale », a déclaré Mark Ebert, vice-président des ventes de 6sense. « Mais il possède aussi la capacité unique de favoriser et développer une culture d'équipe joyeuse et très performante. Avec l'ouverture prochaine de notre nouvel espace de bureaux londonien, l'arrivée d'Andy me rend extrêmement enthousiaste à la perspective de ce nouveau chapitre de l'histoire de 6sense ».

Cette annonce met en lumière l'influence croissante de 6sense dans le domaine des ventes et du marketing B2B et les efforts continus d'expansion réalisés par la Société dans de nouvelles régions et de nouveaux secteurs verticaux, ces efforts étant l'objectif commercial clé pour les années à venir. Le marketing basé sur les comptes (ABM) a gagné en popularité dans la région EMEA, car les entreprises reconnaissent son efficacité lorsqu'il s'agit de stimuler un engagement personnalisé et de générer une croissance prévisible des revenus à partir de comptes ciblés. La croissance au sein de la région EMEA, en particulier, a augmenté de plus de 30% d'une année sur l'autre, une performance supérieure à celle de nombreux concurrents.

Le siège de 6sense pour la région EMEA se déplace dans des bureaux plus vastes à Londres, ce qui souligne la ferme volonté de la Société d'améliorer la réactivité du marché grâce à une présence plus forte de l'équipe de vente dans cette région qui représente actuellement une part importante des activités de 6sense.

« L'efficacité des ventes est cruciale, d'autant plus que le secteur moderne du B2B continue d'évoluer et devient de plus en plus complexe. Les pratiques traditionnelles de vente et de marketing ne suffisent plus et seuls ceux qui innovent prospéreront », a déclaré Andy Champion. « Je suis ravi de rejoindre 6sense dans le contexte de cette période de transformation et j'ai hâte d'aider nos clients nouveaux et existants à relever immédiatement leurs défis commerciaux les plus urgents avec les solutions offertes par 6sense. »

À propos de 6sense

6sense s'est donné pour mission de révolutionner la façon dont les entreprises B2B génèrent des revenus en prédisant les clients les plus susceptibles d'acheter et en leur conseillant la meilleure marche à suivre pour engager des équipes d'achat anonymes. 6sense Revenue AI est la seule plateforme de vente et de marketing qui libère la capacité de créer, gérer et convertir un pipeline de haute qualité en revenus. Les clients font état de doublements de la valeur moyenne des contrats, d'un taux de nouveaux contrats multiplié par 4 et d'une réduction de 20 à 40% du temps nécessaire pour conclure des transactions. « Know everything. Do anything® , with 6sense ».

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 mai 2024 à 16:45

