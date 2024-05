Reconstruction de ponceaux et asphaltage de la route 116 : les travaux reprennent le 10 mai à Saint-Bruno-de-Montarville

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable annonce que les travaux d'asphaltage de l'autoroute 13 (Chomedey) à Laval entraîneront des fermetures particulières durant la fin de semaine du 10 au 13 mai prochain....

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu'il reprendra, à compter du 10 mai, les travaux de reconstruction de ponceaux entamés l'été dernier en vue de l'asphaltage de la route 116 est, qui aura lieu cette année...