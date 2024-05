Réaction de Paolo Cerruti à de nouveaux actes de vandalisme

ATMECS Global, réputée pour ses prouesses en matière de transformation numérique et de solutions d'ingénierie, a la fierté d'annoncer avoir rejoint le Réseau de partenaires de NVIDIA en tant que conseiller en solutions. Cette étape marque un tournant...

Yubico , le principal fournisseur de clés de sécurité d'authentification matérielle, annonce aujourd'hui la sortie prochaine du firmware YubiKey 5.7 pour les séries YubiKey 5, Security Key et Security Key - Enterprise Edition. En mettant l'accent sur...