Le Réseau des CCTT salue le rapport de recommandations « Vers un Québec innovant » du Conseil de l'Innovation du Québec





QUÉBEC, le 6 mai 2024 /CNW/ - Le Réseau des Centres collégiaux de transfert de technologie et de pratiques sociales novatrices (CCTT) - Synchronex salue la publication du rapport « Vers un Québec innovant » du Conseil de l'Innovation du Québec (CIQ). Réunis lors de la rencontre annuelle des directions générales des CCTT, les membres du Réseau des CCTT ont profité de l'occasion pour discuter des différents aspects contenus dans ce rapport visant l'optimisation du modèle de soutien financier à la Recherche et Développement (R-D) des entreprises au Québec. Ce rapport, qui s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Québécoise de Recherche et d'Investissement en Innovation 2022-2027 (SQRI2), dévoile une analyse centrée sur les besoins des entreprises.

La première recommandation faite à l'effet de rediriger une partie des incitatifs financiers des activités de recherche fondamentale vers les activités de recherche appliquée, le développement expérimental et la commercialisation des innovations fait échos aux demandes du Réseau des CCTT visant une meilleure attribution des investissements en recherche dans des activités créatrices de richesse.

Le Réseau des CCTT partage la préoccupation à l'égard de la diminution du poids des dépenses de R-D des entreprises en rapport avec le PIB au cours des dernières décennies, et de l'impact d'une telle tendance sur le développement socioéconomique du Québec.

Le Réseau des CCTT appuie également la nécessité d'inciter les entreprises à accélérer la mise à niveau de leurs infrastructures numériques et technologiques. La contribution de nos membres, en continuité de notre implication active dans le cadre de l'Offensive de transformation numérique, s'inscrit dans cette vision partagée du développement des entreprises québécoises.

Le Réseau des CCTT partage la conviction d'accentuer les interventions sur de grands enjeux sociétaux prioritaires et propose la contribution des CCTT et des escouades spécialisées pour relever ces défis collectifs. La mise en place de laboratoires d'innovation visant à réunir l'apport des acteurs, des entreprises et des entités de recherche représente une synergie d'interventions porteuses. Le Réseau des CCTT rappelle que le Québec est bien doté en termes d'acteurs supportant la recherche et l'innovation; c'est avant tout leur capacité d'agir propre et leur synergie qu'il faut favoriser. Le Réseau offre sa pleine contribution pour relever ce défi.

Finalement, le Réseau des CCTT partage l'importance qu'il faut accorder à une meilleure mesure de l'impact et de la performance du modèle québécois d'appui à la R-D et à l'innovation et tend la main pour participer activement aux travaux qui pourraient être engagés à cet égard.

« Le Réseau des CCTT et ses membres suivront avec intérêt les suites de ce rapport qui examine avec lucidité la performance du modèle québécois d'appui à la recherche et développement des entreprises. En tant que catalyseurs d'innovation, les CCTT sont des leviers de développement possédant un savoir-faire en adéquation avec les objectifs de ce rapport. » déclare Michel Lesage, président-directeur général du Réseau des CCTT - Synchronex.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2?400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

SOURCE Le Réseau des CCTT ? Synchronex

6 mai 2024 à 13:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :