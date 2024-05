Aera Technology dote les entreprises d'une IA générative pour faire progresser l'automatisation des décisions





Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm ? Aera Technology, société spécialisée dans la Decision Intelligence, a annoncé au Gartner® Supply Chain Symposium/Xpotm 2024 le lancement de l'IA générative pour sa plateforme Aera Decision Cloudtm. Ces nouvelles capacités GenAI font progresser l'automatisation des décisions d'IA pour les entreprises mondiales à travers une interface véritablement conversationnelle pour des aperçus en temps réel et des recommandations contextuellement significatives afin de résoudre des scénarios complexes, d'accélérer les décisions et de générer de la valeur.

Grâce à Aera, les entreprises peuvent comprendre l'ensemble de leurs activités en temps réel, connecter la prise de décision entre les domaines fonctionnels, prédire les résultats et prendre des décisions rapides et précises. Grâce aux recommandations en temps réel, les utilisateurs peuvent agir en toute confiance sur Web, mobile ou voix, ou même entièrement automatiser l'exécution. La plateforme apprend continuellement et conserve une mémoire permanente de chaque décision prise avec le contexte pour permettre aux utilisateurs de surveiller et d'augmenter l'impact des décisions au fil du temps.

« En améliorant les capacités de langage naturel d'Aera avec une intégration robuste de grands modèles de langage, notre plateforme basée sur la GenAI agit comme un partenaire dans la prise de décision », déclare Shariq Mansoor, cofondateur et directeur technique d'Aera Technology. « Les utilisateurs n'ont pas besoin de comprendre les noms ou les hiérarchies de données, car Aera les guide à travers une expérience conversationnelle qui fournit des informations en temps réel et des recommandations détaillées, précises et contextuelles pour résoudre les problèmes complexes de la supply chain. »

Les nouvelles fonctionnalités GenAI pour Aera Decision Cloud incluent :

Une expérience utilisateur conversationnelle : générez des réponses contextuelles à des requêtes en langage naturel via l'interface vocale et de messagerie d'Aera

générez des réponses contextuelles à des requêtes en langage naturel via l'interface vocale et de messagerie d'Aera Des résultats fiables : gagnez en confiance grâce à des recommandations précises, toutes les réponses étant fondées sur des informations provenant du Decision Data Modeltm de la plateforme

gagnez en confiance grâce à des recommandations précises, toutes les réponses étant fondées sur des informations provenant du Decision Data Modeltm de la plateforme Une infrastructure évolutive : faites l'expérience de l'infrastructure d'apprentissage automatique extensible et composable d'Aera et de cadres multi-agents pour travailler avec une gamme de grands modèles de langage (LLM)

faites l'expérience de l'infrastructure d'apprentissage automatique extensible et composable d'Aera et de cadres multi-agents pour travailler avec une gamme de grands modèles de langage (LLM) Une architecture sécurisée : veillez à ce que les données restent protégées et privées grâce à l'intégration LLM robuste de la plateforme et à la conception du contrôle d'accès

À propos du Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Les CSCO et leaders de la supply chain sont continuellement confrontés à des défis de plus en plus complexes et sont censés être plus performants que jamais. Les meilleures organisations supply chain traversent les turbulences en solutionnant les problèmes actuels et en se positionnant pour un succès à long terme. La conférence Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm 2024 offre des conseils pragmatiques et des perspectives d'avenir pour que les supply chain soient performantes aujourd'hui et à l'avenir. Réseautez avec plus de 3 000 pairs et découvrez les nouvelles technologies à cette conférence.

À propos d'Aera Technology

Aera Technology, le spécialiste de la Decision Intelligence, transforme la façon dont les entreprises prennent des décisions et les mettent en oeuvre en utilisant l'IA pour l'automatisation des décisions. La plateforme Aera Decision Cloudtm s'intègre aux systèmes et sources de données existants pour automatiser et mettre à l'échelle la prise de décisions avec précision et rapidité. En travaillant avec des entreprises et marques parmi les plus reconnues au monde, Aera aide les sociétés à évoluer de manière durable, intelligente et efficiente. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.aeratechnology.com.

