Aera Technology élargit son programme de Decision Intelligence « AI Test Drives »





Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm? Aera Technology, le spécialiste de la Decision Intelligence, annonce aujourd'hui dans le cadre du Gartner® Supply Chain Symposium/Xpotm 2024, de nouvelles capacités pour son "Aera Test Drive" suite à l'intensification de la demande. Les "Test Drives" de la société permettent aux entreprises de déployer rapidement les fonctions de la plateforme Aera Decision Cloudtm et de tirer parti de la Decision Intelligence dans leurs environnements IT et de données. Des leaders sectoriels mondiaux ont obtenu des résultats en 4 à 5 semaines, démontrant rapidement leur valeur et obtenant des approbations internes plus rapides pour des déploiements à grande échelle.

« Sur fond d'accélération rapide de l'adoption de la Decision Intelligence par le marché, nous pensons qu'il devrait y avoir des moyens rapides et accessibles pour les entreprises de se lancer dans l'automatisation décisionnelle optimisée par l'IA et de concrétiser les avantages », déclare Fred Laluyaux, CEO, Aera Technology. « Grâce à nos Test Drives, nous supprimons une fois de plus les obstacles à la mise en oeuvre d'initiatives exceptionnelles en matière d'IA. »

Selon Gartner®, 31 % des responsables supply chain sont confrontés à des difficultés d'exécution décisionnelle en temps réel en raison d'informations analytiques pas assez prescriptives pour prendre des mesures et de l'incapacité à mettre les projets pilotes à l'échelle, tandis que 34 % n'ont pas de feuille de route pour la transformation numérique.*

Aera relève ce défi en fournissant aux participants des "Test Drives" l'accès aux fonctionnalités de base d'Aera Decision Cloud pour une vue pratique, fonctionnelle et personnalisée de l'automatisation décisionnelle optimisée par l'IA. Sans remplacer ni perturber les systèmes et les sources de données existants, les entreprises peuvent rapidement intégrer, former et commencer à augmenter et à automatiser les décisions. Les participants des "Test Drives" bénéficient d'un Decision Data Modeltm préconfiguré de leurs ensembles de données agrégés et harmonisés qui fournit des analyses riches en informations et des indicateurs de performance clés prédéfinis pour l'approvisionnement, la fabrication, la commande, la logistique et les ventes. Cela fournit une visibilité instantanée sur l'état de leur supply chain avec des capacités d'analyse des causes profondes pour identifier les problèmes et orienter la prise de décision digitale. Une feuille de route Decision Intelligence basée sur la valeur, créée en collaboration avec les participants et leurs équipes de direction, est fournie à chaque entreprise.

Les participants ont également accès à un éventail d'Aera Skillstm, des capacités décisionnelles disponibles sur la plateforme conçues pour comprendre, recommander, agir et apprendre pour un ensemble de challenges business, afin d'améliorer et d'accélérer les décisions relatives aux données de référence, au stock de sécurité dynamique et à l'équilibrage des inventaires. De nouvelles capacités incluant l'exécution des commandes, les événements logistiques et la gestion des émissions de CO2 seront ajoutées.

Les participants peuvent également profiter des avantages de la plateforme d'Aera désormais renforcée par l'IA générative, à savoir l'amélioration de l'expérience d'automatisation des décisions grâce à une interface véritablement conversationnelle qui génère des recommandations hautement détaillées, précises et contextuelles à des questions ouvertes, la résolution rapide et efficace de problèmes pour des cas d'utilisation complexes, et plus encore.

Les "Test Drives" offrent des avantages pour les utilisateurs, les équipes IT et les équipes de direction :

Utilisation commerciale : Acquérir une expérience pratique en utilisant les technologies d'IA pour améliorer et accélérer les décisions Tirer parti des données et informations connectées et harmonisées dans le contexte commercial spécifique d'une entreprise Accéder à des renseignements en temps réel, avec une analyse axée sur les données, des indicateurs de performance clés prédéfinis et des recommandations décisionnelles Utiliser les capacités Aera Decision Cloud et Aera Skills pour comprendre les problématiques de l'entreprise, générer des recommandations, exécuter des décisions et tirer des enseignements

Technologie de l'information : Comprendre les exigences commerciales et techniques pour le déploiement de l'automatisation décisionnelle optimisée par l'IA Valider l'état de préparation et la capacité de l'entreprise à déployer la Decision Intelligence Tirer parti des capacités enrichies d'Aera Data Workbenchtm pour ingérer et harmoniser les données d'entreprise à grande échelle

Leadership : Visualiser l'efficacité et les résultats pour orienter les stratégies de performance Comprendre la meilleure façon d'appliquer la Decision Intelligence pour dépasser des indicateurs de performance clés spécifiques, se mettre à l'échelle plus rapidement et maximiser la valeur Voir le potentiel de délai de création de valeur et de valeur sur la durée grâce à une feuille de route Aera Skills et au partenariat avec Aera Technology



Pour une démonstration des capacités "Test Drive" d'Aera Technology au Gartner Supply Chain Symposium/Xpo à Orlando, venez rencontrer l'équipe d'Aera Technology au stand n° 800 ou planifiez une démonstration ici.

Pour de plus amples renseignements à propos du programme "Test Drive" d'Aera Technology, visitez www.aeratechnology.com/test-drive.

À propos du Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

Les CSCO et leaders de la supply chain sont continuellement confrontés à des défis de plus en plus complexes et sont censés être plus performants que jamais. Les meilleures organisations supply chain traversent les turbulences en solutionnant les problèmes actuels et en se positionnant pour un succès à long terme. La conférence Gartner Supply Chain Symposium/Xpotm 2024 offre des conseils pragmatiques et des perspectives d'avenir pour que les supply chain soient performantes aujourd'hui et à l'avenir. Réseautez avec plus de 3 000 pairs et découvrez les nouvelles technologies à cette conférence.

*GARTNER "The Future of Supply Chain for Consumer Packaged Goods Manufacturers ? 2023 Report," Claudia Clemens, Gerhard Grimm, Debrup Jana, 10 mars 2023

GARTNER et SUPPLY CHAIN SYMPOSIUM/XPO sont des marques déposées et des marques de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et à l'international, et son utilisées ici avec permission. Tous droits réservés.

À propos d'Aera Technology

Aera Technology, le spécialiste de la Decision Intelligence, transforme la façon dont les entreprises prennent des décisions et les mettent en oeuvre en utilisant l'IA pour l'automatisation des décisions.

La plateforme Aera Decision Cloudtm s'intègre aux systèmes et sources de données existants pour automatiser et mettre à l'échelle la prise de décisions avec précision et rapidité. En travaillant avec des entreprises et marques parmi les plus reconnues au monde, Aera aide les sociétés à évoluer de manière durable, intelligente et efficiente. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.aeratechnology.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

6 mai 2024 à 13:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :