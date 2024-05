Kindeva Drug Delivery investit dans une deuxième ligne de fabrication d'inhalateurs plus écologiques sur son site de production au Royaume-Uni





Kindeva Drug Delivery (Kindeva), leader mondial des produits combinés médicament-appareil, a annoncé aujourd'hui son investissement dans une seconde ligne de fabrication pour la production d'aérosols doseurs pressurisés (pMDI) contenant des gaz propulseurs à faible PRG (potentiel de réchauffement global) sur son site de Loughborough, au Royaume-Uni.

Cette nouvelle ligne sera capable de traiter les gaz propulseurs HFA-152a et HFO-1234ze, qui ont un PRG de 90 % et 99,9 % inférieur à la norme industrielle HFA-134a, respectivement, et devrait être opérationnelle en 2026. La première ligne de fabrication de pMDI de Kindeva, annoncée en 2022, est en phase d'installation et sera achevée plus tard en 2024.

Milton Boyer, directeur général de Kindeva, déclare : « Cet investissement permettra de mettre sur le marché l'une des premières lignes commerciales de propergol vert à grand volume sur le marché de la fabrication contractuelle, capable de fournir jusqu'à 50 millions d'unités de pMDI par an. Ce second investissement dans une capacité de fabrication BPF à faible PRG souligne l'engagement de Kindeva à permettre à l'industrie pharmaceutique d'atteindre ses objectifs en matière de développement durable, tout en veillant à ce que le choix des patients ne soit pas compromis. Alors que notre première ligne de fabrication BPF à faible PRG devrait être opérationnelle en 2024, nous sommes fiers de diriger la transition vers des propulseurs à faible PRG en garantissant la disponibilité de la capacité. »

Cette nouvelle ligne de fabrication répond à une demande croissante des clients pour des produits pMDI plus durables et tient compte de l'adoption récente de la législation sur les gaz fluorés dans l'Union européenne. La réduction progressive des propulseurs existants commencera en 2027 dans l'UE et s'achèvera d'ici fin 2029.

M. Boyer continue : « Forts d'une expérience de près de 70 ans dans le domaine des pMDI, y compris l'invention du pMDI en 1956 et la transition des inhalateurs CFC vers HFA dans les années 1990, nous sommes ravis de faire partie de ce changement à l'échelle de l'industrie dans le domaine des pMDI. Kindeva fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir un avenir plus écologique à toutes les parties prenantes en redoublant son engagement en faveur d'une évolution à faible PRG. »

Cette annonce marque la poursuite du prochain chapitre du leadership de Kindeva dans la promotion de l'innovation durable dans les pMDI et, plus généralement, les médicaments complexes et les produits combinés.

Kindeva Drug Delivery est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat axée sur les produits combinés médicament-appareil. Nous développons et fabriquons des produits dans une large gamme de formats d'administration de médicaments, notamment pulmonaires et nasaux, injectables et transdermiques. Nos offres de services couvrent la faisabilité à un stade précoce, en passant par le remplissage-finition des produits pharmaceutiques à l'échelle commerciale, la fabrication de systèmes de fermeture de conteneurs et l'assemblage de produits pharmaceutiques. Chez Kindeva, nous prenons en charge une clientèle mondiale à partir de nos installations de fabrication, de recherche et de développement de pointe situées aux États-Unis et au Royaume-Uni.

