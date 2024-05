Lancement d'une initiative pour promouvoir l'apprentissage des compétences de base au Maroc





Les compétences numériques revêtent un caractère essentiel pour l'alphabétisation au XXIe siècle. Cependant, de nombreux alphabétiseurs disposent de capacités limitées à utiliser la technologie pour l'enseignement. Une formation pertinente dans ce domaine est donc essentielle.

Le 23 avril 2024, l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie (UIL) et le Bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb ont lancé, en collaboration avec l'Agence Nationale de Lutte Contre l'Analphabétisme (ANLCA) et avec le soutien de Huawei, une initiative nationale visant à promouvoir la prestation de services d'alphabétisation de qualité à travers une utilisation plus efficace des technologies dans l'enseignement et l'acquisition des compétences d'alphabétisme.

« L'alphabétisation constitue le fondement de l'apprentissage tout au long de la vie et un moteur du développement durable et participatif. À la lumière de la transformation numérique, il est essentiel que l'alphabétisation tire pleinement parti du potentiel de la technologie. Nous sommes fiers de soutenir le Royaume du Maroc en sa qualité de membre de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation de l'UNESCO dans l'amélioration des compétences numériques de 10 000 formateurs en alphabétisation d'ici 2025 », a souligné Isabell Kempf, directrice de l'UIL, lors du lancement.

Le lancement de l'initiative sera accompagné d'un atelier de quatre jours, où des experts en alphabétisation et des éducateurs se joindront à des représentants du monde universitaire pour adapter les modules de formation existants au contexte marocain. Les participants devront élaborer des lignes directrices générales pour contextualiser les modules de formation, ainsi que traduire les leçons en arabe et développer un plan d'action pour promouvoir le nouveau curriculum. Les modules seront également intégrés à un cours de formation en alphabétisation disponible via l'Institut de formation aux métiers de l'alphabétisation (IFMA), un portail d'enseignement et de formation hybride mis en place par l'ANLCA.

« En renforçant les compétences numériques des formateurs et formatrices en alphabétisation, nous contribuons à l'autonomisation des individus et au développement durable des communautés. Nous sommes déterminés à oeuvrer de concert pour garantir que chaque individu, quelle que soit sa situation, ait accès à une éducation de qualité adaptée aux défis de l'ère numérique actuelle », a souligné Eric Falt, directeur du Bureau régional de l'UNESCO pour le Maghreb.

En formant les alphabétiseurs à l'utilisation efficace des technologies et en intégrant l'apprentissage facilité par les TIC dans ses programmes nationaux d'éducation, le Maroc améliore la qualité de l'éducation dans le pays, conformément à l'Objectif de développement durable 4.

« Consciente que la numérisation des programmes d'alphabétisation et de la formation offre de nouvelles opportunités pour l'apprentissage et pour l'intégration socioprofessionnelle des individus, l'ANLCA met en oeuvre le projet d'apprentissage à distance depuis 2017, à travers le développement d'applications mobiles sur la base des programmes d'alphabétisation existants et la création de l'Institut de formation aux métiers de l'alphabétisation. La participation du Maroc à cette initiative de la Coalition mondiale pour l'éducation (GEC) et de l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation (GAL), permettra de soutenir cette dynamique à travers la production d'un ensemble de modules génériques de formation aux compétences numériques pour les alphabétiseurs et en synergie avec le contexte marocain et les normes de l'IFMA » a souligné Monsieur Abdelouadoud KHARBOUCH, directeur de l'Agence nationale de lutte contre l'analphabétisme.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à améliorer les compétences numériques des alphabétiseurs dans le monde entier, qui a été développé par l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation en partenariat avec la Coalition mondiale pour l'éducation multisectorielle.

« Nous avons conçu Seeds for the Future de Huawei comme programme ouvert et inclusif, et nous aimerions voir régner le même esprit dans le programme de formation des alphabétiseurs dirigé et promu par l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui utilise les technologies numériques pour amplifier les ressources éducatives », a expliqué Vicky Zhang, vice-présidente du département des communications en entreprise de Huawei.

Contexte

Depuis son lancement en 2016, l'Alliance mondiale pour l'alphabétisation dans le cadre de l'apprentissage tout au long de la vie a stimulé le dialogue international et guidé l'agenda mondial de l'offre d'alphabétisation à ceux qui en ont le plus besoin. L'Alliance regroupe 30 pays et 16 membres associés qui ont pris l'engagement de promouvoir l'alphabétisation des jeunes et des adultes. Elle sert de plateforme à ses membres pour discuter collectivement des progrès et des défis, échanger des connaissances et partager les meilleures pratiques. À ce jour, la formation aux compétences numériques pour les alphabétiseurs a été mise en oeuvre au Bangladesh, en Côte d'Ivoire, en Égypte et au Nigéria.

Date et lieu

Le mardi 23 avril 2024 à l'ONOMO Hôtel rabat terminus à 9h30

6 mai 2024 à 02:05

