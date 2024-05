TerraPay continue d'attirer les meilleurs talents du secteur et nomme Hassan Chatila au poste de vice-président et responsable mondial du réseau





LONDRES, 6 mai 2024 /PRNewswire/ -- TerraPay, l'une des principales sociétés mondiales de transfert de fonds, est heureuse d'annoncer la nomination d'Hassan Chatila au poste de vice-président et responsable mondial du réseau.

Cet ajout clé à la direction du réseau mondial de TerraPay marque également une étape cruciale dans la stratégie en cours de l'entreprise visant à simplifier et à rationaliser les mouvements de fonds mondiaux pour les entreprises et les particuliers, soulignant ainsi son engagement à améliorer les capacités de son réseau.

Fort de plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des paiements transfrontaliers, M. Hassan apporte avec lui un riche héritage en matière de leadership et d'innovation. Avant de rejoindre TerraPay, il a occupé le poste de responsable mondial du réseau de paiement de comptes de Western Union, où il a joué un rôle central dans l'expansion et l'optimisation du réseau pour soutenir des transactions mondiales transparentes. Son impressionnant parcours professionnel comprend également des rôles clés de direction chez Earthport et Temenos, où il a mené d'importantes initiatives de transformation des paiements et favorisé une croissance substantielle.

Dans ses nouvelles fonctions chez TerraPay, Hassan dirigera l'expansion et l'optimisation du réseau mondial de paiement de TerraPay. Il travaillera en étroite collaboration avec les parties prenantes internes et externes pour renforcer les capacités du réseau, en veillant à ce que TerraPay continue d'offrir à ses partenaires des solutions de paiement transparentes et efficaces.

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a souhaité la bienvenue à Hassan au sein de l'équipe : « J'ai le grand plaisir d'accueillir Hassan à bord. En tant qu'expert du secteur, il dispose d'une expertise très réputée dans le domaine des paiements transfrontaliers et d'une profonde expérience en matière de leadership. Sur le chemin de la croissance de TerraPay, la nomination d'Hassan est une étape cruciale dans la poursuite de nos objectifs d'expansion du réseau. J'ai hâte de travailler avec lui pour renforcer la position de TerraPay en tant que leader mondial des mouvements de fonds. »

Hassan Chatila, vice-président et responsable mondial du réseau de TerraPay, a commenté ses nouvelles fonctions en déclarant : « Je suis ravi de rejoindre TerraPay en cette période charnière. Au fil des ans, TerraPay a construit un vaste réseau mondial de transfert d'argent, animé par la mission de construire un monde de paiements sans frontières. Je suis impatient de mettre à profit mon expérience pour développer davantage les capacités de notre réseau, créer de nouvelles opportunités sur les marchés et aider TerraPay à atteindre ses objectifs ambitieux. »

À propos de TerraPay

TerraPay simplifie les transferts d'argent partout dans le monde ? en fournissant une connexion unique au réseau de paiements transfrontaliers le plus étendu, réglementé sur 31 marchés mondiaux et permettant des paiements vers plus de 144 pays destinataires, plus de 210 pays émetteurs, plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. TerraPay a pour mission de connecter un monde financier sans frontières, en permettant de transférer de l'argent partout, de manière instantanée, fiable, transparente et totalement conforme. TerraPay repousse les limites pour les entreprises mondiales ? qu'il s'agisse de banques, de fintechs et d'opérateurs de transfert d'argent, d'entreprises de voyage, de plateformes d'économie créative et de marchés de commerce électronique ? tout en favorisant l'inclusion financière, même dans les marchés les plus inaccessibles. Fondée en 2014, TerraPay, dont le siège se situe à Londres, dispose de bureaux mondiaux à Bangalore, Dubaï, Miami, Bogota, Dar es-Salaam, Kampala, La Haye, Dakar, Johannesburg, Nairobi, Milan, Singapour, et se développe rapidement. Elle a reçu des financements de la part d'investisseurs de premier plan, notamment la SFI (la Banque mondiale), Prime Ventures, Partech Africa et Visa.

