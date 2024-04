La 89e édition du CMEF à Shanghai fait passer le commerce mondial des dispositifs médicaux à la vitesse supérieure





SHANGHAI, 15 avril 2024 /PRNewswire/ -- La 89e édition de la China International Medical Equipment Fair (CMEF) a attiré plus de 200 000 visiteurs venus de plus de 150 pays. Les principales entreprises du secteur ont saisi l'occasion pour présenter leurs produits de pointe et leurs solutions complètes, couvrant tous les aspects de la chaîne industrielle. L'exposition a servi de plateforme dynamique pour la collaboration, l'innovation et l'exploration, stimulant de manière significative le commerce mondial des dispositifs médicaux.

Au cours de ces quarante dernières années, le FCEM est devenu un salon à multiples facettes pour l'industrie des dispositifs médicaux, avec des vitrines d'innovation, des échanges commerciaux et des échanges du savoir. Il constitue une plate-forme essentielle pour le lancement et la promotion de technologies et de produits médicaux de haut niveau.

Cette année, l'exposition a rassemblé près de 5 000 entreprises mondiales de renom qui ont exposé leurs produits phares. Diverses catégories ont été conçues pour explorer les tendances et les perspectives émergentes. Voici les principales catégories :

La robotique médicale : Cette catégorie a présenté, cette année, de nombreux nouveaux produits chinois, dont un système chirurgical robotisé à quatre bras approuvé pour une utilisation clinique dans des procédures complexes couvrant les régions thoracique, abdominale et pelvienne.

Les dispositifs médicaux haut de gamme : Divers équipements novateurs ont été exposés. Par exemple, la plateforme apex, équipée de technologies le long de la chaîne d'imagerie, qui offre un modèle de flux de travail efficace et sans effort pour aider à relever les défis de l'imagerie.

: Divers équipements novateurs ont été exposés. Par exemple, la plateforme apex, équipée de technologies le long de la chaîne d'imagerie, qui offre un modèle de flux de travail efficace et sans effort pour aider à relever les défis de l'imagerie. La numérisation des soins de santé grâce à l'IA : De plus en plus d'entreprises intègrent des technologies telles que l'intelligence artificielle, l'analyse du big data et l'apprentissage automatique, afin de fournir des diagnostics et des traitements de santé avec des informations plus approfondies et une aide à la décision intelligente. La solution Chest CT AI, par exemple, utilise une assistance pilotée par l'IA pour analyser les images de tomodensitométrie thoracique, rationalisant ainsi le processus et améliorant l'efficacité et la précision du diagnostic pour les médecins.

Cette année, le coup d'envoi de la FMC a été donné le 11 avril, coïncidant avec la Journée mondiale de la maladie de Parkinson et ouvrant de nouveaux horizons en matière de diagnostic et de traitement de cette maladie. Siemens a, à titre d'exemple, dévoilé sa dernière innovation : le MAGNETOM Cima.X. Doté des gradients Gemini de 2001 mT/m à 200 T/m/s, il offre des performances inégalées pour l'ensemble du corps. GE Healthcare a également présenté son produit haut de gamme, le PET/CT. Entièrement numérique, il peut améliorer de 60 % l'efficacité de la collecte des photons, permettant aux praticiens cliniques d'obtenir des images haute définition, à faible dose, avec une sensibilité unitaire ultra-élevée. Il facilite le diagnostic précoce de la maladie de Parkinson et l'évaluation des troubles cognitifs.

En 2023, le secteur chinois des dispositifs médicaux a connu un taux de croissance moyen de 9,34 %, les exportations augmentant de 8,21 % et les importations de 10,79 %. La valeur des importations d'équipements médicaux et de produits DIV a dépassé celle des exportations. Le 13 mars, le Conseil d'État a officiellement lancé un nouveau cycle de modernisation des équipements à grande échelle et d'échanges de biens de consommation. L'initiative souligne la nécessité d'encourager les établissements médicaux éligibles à accélérer la modernisation et la transformation des équipements médicaux.

Le FCEM, en tant que plateforme mondiale de coopération commerciale, favorise les échanges internationaux, encourage le commerce transfrontalier et soutient les collaborations multilatérales dans divers secteurs. Il attire des participants de plus de 30 pays et régions, catalysant les échanges technologiques et commerciaux et aidant les entreprises à accéder aux marchés mondiaux. La prochaine exposition est prévue à Shenzhen du 12 au 15 octobre 2024.

