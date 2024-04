Gurobi lance un cours en ligne ouvert et massif (MOOC) gratuit sur l'optimisation pour les scientifiques des données





Gurobi Optimization, LLC, le leader en matière de technologie d'intelligence décisionnelle, en collaboration avec Joel Sokol, professeur Harold E. Smalley à la H. Milton Stewart School of Industrial and Systems Engineering de Georgia Tech et directeur fondateur du Master of Science in Analytics de Georgia Tech, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau cours en ligne gratuit : « Introduction à l'optimisation à travers le prisme de la science des données ». Le cours, qui vise à présenter l'optimisation aux apprenants de la science des données, est désormais disponible en ligne sur Udemy.

Dans le monde actuel axé sur les données, la capacité à prendre des décisions informées et optimales est plus importante que jamais. Les scientifiques des données sont capables d'extraire des informations des données. Toutefois, exploiter ces informations pour prendre les meilleures décisions possibles nécessite une compréhension approfondie de l'optimisation. Ce cours comble une lacune critique dans le paysage éducatif actuel, en offrant une introduction complète à l'optimisation adaptée aux professionnels de la science des données.

Caractéristiques du cours :

Instruction d'expert : Animé par le Dr. Joel Sokol, ce cours s'appuie sur sa vaste expérience en matière d'optimisation et d'analyse pour fournir aux apprenants des connaissances théoriques et des compétences pratiques.

Taillé pour les scientifiques de données : Le programme est conçu pour les scientifiques de données, et se focalise sur les applications pratiques de l'optimisation dans la science des données plutôt que sur des concepts théoriques poussés.

Programme complet : le cours couvre la motivation, la modélisation et les cas pratiques, permettant ainsi aux apprenants de comprendre non seulement la manière de se servir de l'optimisation, mais aussi les raisons pour lesquelles elle est importante.

Apprentissage pratique : Grâce à des exemples interactifs, des études de cas et à l'utilisation de l'optimiseur Gurobi et de la bibliothèque Python gurobipy, les étudiants acquièrent une expérience pratique de la résolution de problèmes d'optimisation.

Exemples fondés sur le code : Le cours est conçu pour rejoindre les scientifiques des données là où ils en sont dans leur parcours de résolution de problèmes, en présentant le code Python juste à côté des versions mathématiques et anglaises de chaque problème.

Les étudiants peuvent s'inscrire gratuitement sur Udemy et suivre le cours et les plus de 130 exemples à leur propre rythme. Les éducateurs sont également encouragés à intégrer ce matériel de cours dans leur programme d'études afin de fournir aux étudiants un mix de science des données et de compétences d'optimisation à la pointe de la technologie. Le cours est conçu pour préparer les étudiants aux défis du monde moderne, en les dotant de compétences très recherchées dans l'industrie.

« Nous avons hâte de nous associer au Dr Joel Sokol pour lancer ce cours en ligne indispensable », a expliqué Duke Perrucci, PDG de Gurobi. « En rendant cet apprentissage accessible aux scientifiques des données du monde entier, nous n'éduquons pas seulement la prochaine génération de décideurs ? nous les habilitons à résoudre certains des problèmes les plus difficiles du monde. »

« Introduction à l'optimisation à travers le prisme de la science des données, parties 1 à 4 » est maintenant accessible via les inscriptions sur Udemy. Les scientifiques des données, les éducateurs et les étudiants souhaitant développer leurs compétences et leur compréhension de l'optimisation sont invités à s'inscrire à ce cours innovant et gratuit.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez visiter le site de Gurobi.

À propos de Gurobi Optimization

Grâce à la technologie d'intelligence décisionnelle de Gurobi, les clients peuvent prendre des décisions commerciales optimales en quelques secondes. De la planification des effectifs à l'optimisation du portefeuille, en passant par la conception de la chaîne d'approvisionnement, et tout ce qui se trouve entre ces différentes fonctions, Gurobi détermine la solution optimale parmi des milliers de milliards de possibilités.

En tant que leader dans le domaine de l'intelligence décisionnelle, Gurobi propose un logiciel complet et facile à intégrer, ainsi qu'une assistance de premier ordre, avec un Taux de Satisfaction Client de 98 %, le plus élevé du secteur.

Fondée en 2008, Gurobi est présente en Amérique, en Europe et en Asie. Elle a des clients dans presque tous les secteurs, y compris des organisations telles que SAP, Air France et la Ligue nationale de football. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.gurobi.com/ ou appelez le +1 713 871 9341.

