AUTOMOBILI PININFARINA CRÉE DES HYPERVOITURES JUMEAUX SUR MESURE : REVERSARIO ET ANNIVERSARIO - UNE CÉLÉBRATION DE L'ÉQUILIBRE





Automobili Pininfarina présente une commission unique en son genre - Battista Reversario

Hyper GT incarne le concept d'équilibre, intégrant des éléments inspirés de Battista Anniversario

Le client possède déjà le cinquième des cinq véhicules exclusifs Battista Anniversario

Les couleurs Bianco Sestriere, Grigio Antonelliano et Iconica Blu reflètent parfaitement l'anniversaire de Battista - inspirées de l'héritage de Pininfarina SpA

Inscriptions « Reversario » sur mesure trouvées sur les ailes latérales et sous l'aile arrière active

CAMBIANO, Italie, 11 avril 2024 /PRNewswire/ -- Automobili Pininfarina a délivré sa commission la plus unique à ce jour, la Battista Reversario, inspirée de l'anniversaire de Battista et du concept d'équilibre. C'est le summum des « voitures de rêve ». Made Real » - La philosophie d'Automobili Pininfarina, qui consiste à co-organiser des véhicules vraiment uniques avec ses clients.

Chaque véhicule fabriqué à la main pour quitter l'atelier Cambiano d'Automobili Pininfarina est une expression unique de la personnalité de chaque client. Battista Reversario en est un exemple, démontrant la sophistication de la personnalisation disponible pour les clients.

En créant le Battista Reversario, le client, aux côtés des concepteurs d'Automobili Pininfarina, a créé un véhicule sur mesure qui ne se répétera jamais. La collection de véhicules du client comprend déjà le cinquième dans la série limitée de cinq modèles Battista Anniversario.

L'une des caractéristiques les plus frappantes du Battista Reversario est son schéma de couleurs, qui est conçu pour être l'inverse du thème unique de design inspiré du patrimoine de Pininfarina qui a caractérisé l'Anniversario. Le bas du corps est fini en gloss Bianco Sestriere, le haut du corps en gloss Grigio Antonelliano.

Dans la continuité du thème du modèle précédent, les rayures sont cohérentes avec la rayure supérieure, dans la signature Iconica Blu. Les inscriptions sur mesure, y compris la plaque signalétique unique « Reversario » du véhicule, sont affichées à la fois vers l'avant et « par réflexion », sur les ailes latérales en carbone et sur la face inférieure de l'aile arrière active.

À l'intérieur, les sièges Pilota sont équipés d'une courtepointe Alcantara blanc sur blanc avec un arrière-plan perforé dans Iconica Blu. Bien que la cabine soit principalement noire, y compris la plaque de châssis sur mesure anodisée en noir, il y a des accents tout au long de la cabine avec le dispositif de retenue de l'armoire, la lunette centrale de la coiffe et les ceintures de sécurité, le tout terminé dans Iconica Blu.

Reversario est livré avec un ensemble de bagages exclusif de trois pièces, reflétant le style de vie du client de la commande. Sa mallette, son sac holdall de fin de semaine et son sac complet sont tous en cuir noir fini, ornés d'une bordure Iconica Blu et d'une courtepointe Alcantara blanc cassé, et représentent la collection de style de vie ultime.

Le client de Reversario a déclaré : « Anniversario et Reversario étaient destinés à être créés par l'équipe d'Automobili Pininfarina. Je les ai simplement mis au défi de comprendre ce qui pourrait être créé si vous suiviez votre coeur et votre passion. Tout le mérite leur revient.

« Les jumeaux sont une perfection complète et totale qui n'a jamais été atteinte par le monde de l'automobile. Non seulement ils ont un héritage et une pedigree, où ils portent le nom et la marque indélébile du plus grand concepteur de voitures au monde, mais ils se complètent également en tant qu'images miroirs.

« Les jumeaux sont et seront toujours associés à l'amour parfait. Les jumeaux ne peuvent jamais être séparés parce qu'ils sont vraiment unis dans le design. »

Dave Amantea, directeur du design chez Automobili Pininfarina, a ajouté : « Reversario était la commission ultime. Inspirée de l'Anniversario original, elle est une réflexion sur tous les aspects, en utilisant une combinaison intemporelle de couleurs pour créer un contraire qui fonctionne seul et ensemble. C'est un véhicule qui est la plus grande expression de nos « voitures de rêve ». À ce jour, la philosophie de Made Real. »

Battista Anniversario a été lancé en 2020 pour célébrer 90 ans depuis que Battista « Pinin » Farina a créé la légendaire maison de construction et de design de Pininfarina. Seuls cinq ont été mis à disposition.

Battista Reversario, comme l'Anniversario, est la voiture italienne la plus puissante et la plus légale jamais fabriquée, alimentée par un groupe motopropulseur de pointe. Le premier hyper-GT pur-électrique au monde utilise une batterie lithium-ion de 120 kWh à haute capacité contenue dans un boîtier en fibre de carbone solide mais léger.

Quatre moteurs électriques haute performance indépendants - un moteur par roue - combinés à un vecteur de couple complet, à un contrôle électronique de la stabilité et à un différentiel logiciel qui permet aux conducteurs d'adapter les réponses d'alimentation et de manipulation comme jamais auparavant, tandis que son liquide en forme de TLe bloc-batterie refroidi est monté au centre des sièges pour assurer un centre de gravité bas.

La technologie unique de contrôle de lancement de Battista contribue à l'accélération des battements de voiture de Formule One, avec 0-60 mi/h réalisée en 1,79 s, 0-100 km/h achevée en 1,86 s, 0-120 mi/h exécutée en 4,49 s et 0-200 km/h couverte en seulement 4,75 secondes.

Battista combine les performances de l'hypercar avec la gamme de croisières et la cabine luxueuse d'un GT traditionnel, avec la conduite tout-en-un et un choix de cinq modes de conduite pour adapter la dynamique de la conduite : Calma, Pura, Energica, Furiosa et Carattere.

Automobili Pininfarina est basé au siège opérationnel de Cambiano, en Italie, avec un bureau commercial à Munich, en Allemagne, et dispose d'une équipe de cadres expérimentés du secteur automobile issus de marques de luxe et de voitures haut de gamme. Conçus, conçus et produits à la main en Italie, avec un accent sur la conception d'expériences pour les plus grands faiseurs de goût du monde, tous les véhicules d'Automobili Pininfarina incarnent la philosophie de conception de la PURA. Cette philosophie imprégnera également toutes les futures voitures de production, en combinant de manière transparente l'inspiration classique et la technologie de pointe. Avec un investissement de 100 % de Mahindra & Mahindra Ltd, facilité par un accord de licence de marque de commerce avec Pininfarina S.p.A., Automobili Pininfarina bénéficie de l'héritage de 94 ans de Pininfarina S.p.A. dans la production de voitures emblématiques, renforçant ainsi sa position dans le secteur de l'automobile de luxe.

Battista est la voiture la plus puissante jamais conçue et construite en Italie et elle offre un niveau de performance qui est inatteignable aujourd'hui dans n'importe quelle voiture de sport légale avec une technologie de moteur à combustion interne. Plus rapide qu'une voiture de course de Formule 1 actuelle dans son sprint de moins de deux secondes de 0 à 100 km/h, et avec un couple de 1 900 hp et de 2 340 Nm sur le robinet, la Battista combine l'ingénierie et la technologie extrêmes dans un ensemble zéro émission. La batterie de 120 kWh de Battista alimente quatre moteurs électriques, un à chaque roue, avec une portée WLTP combinée allant jusqu'à 476 km (EPA combinée des États-Unis : 300 miles) sur une seule charge. Pas plus de 150 exemples de Battista seront individuellement fabriqués à la main dans l'atelier de Cambiano, en Italie.

