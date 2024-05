Autel Energy Europe accueille le sommet des partenaires 2024 à Amsterdam et inaugure un système de recharge Megawatt





Autel Energy Europe, l'un des principaux fournisseurs de produits et de services de recharge pour véhicules électriques, a conclu avec succès son Autel Partner Summit dans le prestigieux Muziekgebouw d'Amsterdam. Du 24 au 25 avril, ce sommet a non seulement présenté la stratégie visionnaire d'Autel pour l'Europe, mais a également fourni aux partenaires des informations uniques sur la vision de l'entreprise et un aperçu complet de la dernière ligne de produits révolutionnaires d'Autel.

Le sommet a rassemblé des personnalités influentes, des acteurs clés de l'industrie des véhicules électriques, des clients estimés et des membres de l'industrie pour des discussions et présentations engageantes. Des intervenants de renom issus de géants de l'industrie tels que Hubject ont partagé leur expertise et leur vision de l'avenir de la mobilité électrique, enrichissant les discussions et incitant les participants à repousser les limites de l'innovation en matière d'infrastructure de recharge de VE.

Autel a dévoilé ses dernières innovations lors du sommet, avec en tête de liste le système de charge MaxiCharger Megawatt, qui offre une puissance de crête de 1 500 A et une puissance de charge de 1,2 MW. Conçu pour les véhicules électriques lourds, il s'adapte à divers cas d'utilisation tels que la recharge publique de nuit et la recharge en dépôt. Autel a en outre présenté le MaxiCharger DC Compact, une version améliorée du système de gestion de câbles, ainsi que le kit Autel Smart Box, démontrant ainsi son engagement à faire progresser la technologie de charge des VE.

Le deuxième jour du Partner Summit 2024, Autel a organisé une visite spéciale pour les clients chez son partenaire, Orange Charging, afin de découvrir le MaxiCharger DC HiPower d'Autel. Cette solution de charge d'avant-garde est dotée d'une technologie de pointe, notamment le système de charge de 640 kW max., qui permet d'atteindre une autonomie de 400 km en seulement 10 minutes. Sa capacité de distribution intelligente de l'énergie permet en outre de charger simultanément jusqu'à 8 véhicules, améliorant ainsi l'efficacité et l'utilisation de l'infrastructure de charge.

Ting Cai, directeur général d'Autel Europe, déclare : « Avec des intervenants de renom issus de leaders de l'industrie tels que Hubject, ce sommet reflète notre engagement à stimuler l'innovation dans l'industrie des VE. Nos technologies révolutionnaires, telles que le système de charge MaxiCharger Megawatt et le MaxiCharger DC HiPower, démontrent notre engagement à révolutionner l'infrastructure de charge des VE et à façonner un avenir plus propre et plus efficace pour la mobilité. »

Soulignant la croissance financière remarquable d'Autel Energy, la société a connu un succès significatif sur le marché européen au cours des quatre dernières années. Cela souligne la position d'Autel en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur de la recharge des VE et son engagement à faire progresser le transport durable.

Le système de charge Megawatt sera en outre présenté au salon Power2Drive Europe C6-330 à Munich, en juin. Nous invitons tous les participants à visiter notre stand et à découvrir les caractéristiques de pointe du système de charge Megawatt.

