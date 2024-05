Loop Industries et Ester Industries Ltd. annoncent un accord de coentreprise pour la construction d'une usine de fabrication Infinite Loop(MC) en inde afin de produire du rDMT, du rMEG et des polymères spécialisés à partir de déchets de polyesters avec une empreinte carbone nettement plus faible





La technologie Infinite Loop MC permet de cibler le marché sous-approvisionné de 28 milliards de dollars américains pour le DMT et le MEG

Des rendements projetés élevés basés sur un investissement total en capital d'environ 165 millions de dollars américains, des prix favorables dans l'industrie et un environnement de faibles coûts d'exploitation

La construction de l'installation devrait être complétée à la fin de 2026 et les opérations commerciales commencer au début de 2027

MONTREAL, QC / ACCESSWIRE / 1 Mai, 2024 / Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) (la « Société » ou « Loop »), une société de technologie propre dont la mission est d'accélérer l'économie circulaire des plastiques/fibres en fabriquant du plastique de polyéthylène téréphtalate (« PET ») et des fibres de polyester 100 % recyclés, a conclu aujourd'hui un accord avec Ester Industries Ltd. (« Ester »), l'un des principaux fabricants indiens de films de polyester et de polymères spécialisés, pour former une coentreprise indienne à parts égales («India JV»). L'objectif de la JV indienne est de construire et d'exploiter une usine de fabrication Infinite LoopMC en Inde qui produira une offre unique de produits à faible empreinte carbone de diméthyl téréphtalate recyclé (« rDMT »), de mono-éthylène glycol recyclé (« rMEG ») et de polymères de spécialité en Inde, en utilisant la technologie Infinite LoopMC qui offre des avantages significatifs par rapport au recyclage mécanique traditionnel du PET.

Photo: Arvind Singhania, président du conseil d'administration et PDG de Ester Industries Ltd. et Daniel Solomita, fondateur et PDG de Loop Industries au siège de Loop à Terrebonne, Québec, Canada.

Loop et Ester entretiennent des relations de travail bien établies, Ester produisant depuis quatre ans du PET LoopMC pour les marques mondiales clientes de Loop. L'entreprise commune indienne tire parti des compétences complémentaires de chaque partenaire en associant la technologie innovante et la clientèle mondiale bien établie de Loop à près de 40 ans de production spécialisée de polymères, de compétence opérationnelle et d'expertise locale d'Ester, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en plastique PET et en déchets de fibres de polyester.

La taille du marché mondial des produits chimiques spécialisés DMT et MEG est estimée à 28 milliards de dollars américains et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 3,7 % jusqu'en 2033. Le marché connaît une pénurie mondiale de DMT en raison des récentes fermetures d'usines en Europe, et le DMT et le MEG à faible teneur en carbone sont très demandés, mais les options du marché sont limitées et coûteuses. L'installation Infinite LoopMC en Inde devrait produire 70 000 tonnes de rDMT et 23 000 tonnes de rMEG par an, et Ester convertira à façon le rDMT et le rMEG en divers types de polymères spéciaux. L'installation prévue en Inde peut réduire les émissions de carbone jusqu'à 70 % par rapport au DMT et au MEG vierges fabriqués à partir de combustibles fossiles1, offrant aux entreprises chimiques un complément simple et une alternative circulaire qui les aide à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable.

Les offres de produits rDMT et rMEG fabriqués sur le site d'Infinite LoopMC en Inde représentent une expansion stratégique des produits dans un environnement de fabrication à faible coût qui complète l'activité existante de Loop en matière de fabrication de plastique PET et de fibres de polyester et alimentera la croissance en répondant à la demande importante et croissante du marché. Cette expansion permet à la technologie Infinite LoopMC d'atteindre de nouveaux marchés et de répondre aux besoins d'un plus grand nombre de clients dans de multiples secteurs, notamment l'électronique, l'automobile, le textile, les cosmétiques et l'emballage.

L'installation indienne s'appuiera sur la technologie Infinite LoopMC et sur l'ingénierie existante, ce qui accélérera le délai avant la pose de la première pierre, prévue pour la fin de cette année. L'approvisionnement en matières premières pour l'installation, pour laquelle il existe une offre abondante de déchets textiles en Inde, est bien avancé et les partenaires ont engagé une société externe pour trouver et sécuriser le terrain pour l'installation. La construction devrait être achevée d'ici la fin de l'année 2026, et les opérations commerciales commenceront au début de l'année 2027.

La coentreprise indienne offre des rendements économiques attrayants sans qu'il soit nécessaire de fixer une prime substantielle liée au développement durable. L'investissement total en capital est estimé à environ 165 millions de dollars américains.

Arvind Singhania, président du conseil d'administration et PDG de Ester Industries Ltd. a déclaré : « Ester et Loop entretiennent une relation de travail de longue date, avec une profonde concordance de valeurs et un engagement commun en faveur de la circularité et de la conduite d'un changement durable.

Ce partenariat renforce notre volonté de promouvoir des solutions durables dans l'industrie des polymères. En tirant parti de la technologie de Loop et de nos dizaines d'années d'expérience dans la production de polymères, nous contribuerons à réduire l'empreinte carbone de nos produits et à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients. »

Daniel Solomita, fondateur et PDG de Loop, a déclaré : « Notre partenariat avec Ester reflète un alignement stratégique fondé sur nos valeurs communes de durabilité et d'innovation et combine les domaines d'expertise des deux entreprises.

Le marché des produits chimiques spécialisés offre une occasion unique d'étendre la portée de notre technologie Infinite Loop au-delà du PET et de la fibre de polyester et offre à nos clients un avantage lié à la durabilité. La demande des clients pour le rDMT, le rMEG et les polymères spécialisés produits à l'aide de notre technologie est forte en raison du nombre très limité d'options alternatives viables disponibles sur le marché aujourd'hui.

Le site d'Infinite Loop en Inde représente une grande opportunité pour Loop de faire partie de l'économie à la croissance la plus rapide au monde et de capitaliser sur l'exploitation d'un environnement de fabrication à faible coût. Nous considérons l'Inde et ce partenariat avec Ester comme une formidable opportunité de croissance pour une expansion future.

Cette approche nous permet d'optimiser les rendements, d'étendre notre présence sur des marchés clés et de favoriser une croissance durable tout en maximisant la valeur pour les actionnaires. »

1 Ces données concernent l'ACV de l'Inde et excluent l'élimination des déchets évités.

À propos d'Ester

Ester Industries Limited est une société anonyme constituée en 1985 et promue par la famille Singhania. L'entreprise est l'un des principaux fabricants indiens de films de polyester et de polymères spécialisés. Elle a fait ses preuves pendant près de quarante ans en développant continuellement des produits nouveaux et innovants pour des clients du monde entier. Ester Industries dispose d'installations de production ultramodernes à Khatima, dans l'Uttarakhand, et à Hyderabad, dans le Telangana, avec une capacité combinée de 67 000 TPA de résine de polyester, 110 000 TPA de film de polyester et 30 000 TPA de polymères spéciaux. Les polymères spéciaux sont fabriqués principalement pour les États-Unis et d'autres marchés étrangers. Ester met l'accent sur la durabilité et la circularité, ce qui complémente la technologie Infinite LoopMC développée par Loop Industries pour le recyclage de divers types de déchets de polyester en produits de polyester à haute valeur ajoutée pour des applications dans les emballages rigides/flexibles, les fibres/vêtements, l'industrie, l'automobile et les produits électroniques grand public.

À propos de Loop Industries

Loop Industries est une entreprise technologique dont la mission est d'accélérer la transition mondiale vers un plastique PET et une fibre de polyester durables, et de réduire notre dépendance aux combustibles fossiles. Loop Industries possède une technologie brevetée unique qui dépolymérise les déchets de plastique PET et de fibre de polyester de faible valeur, y compris les bouteilles et les emballages en plastique, les tapis et les textiles de toute couleur, transparence ou condition, et même les plastiques océaniques qui ont été dégradés par le soleil et le sel, en ses éléments de base (monomères). Les monomères sont filtrés, purifiés et polymérisés pour créer une fibre de polyester et une résine de PET de marque LoopMC de qualité vierge qui conviennent aux emballages alimentaires, permettant ainsi à nos clients d'atteindre leurs objectifs de durabilité. Le plastique PET LoopMC et la fibre de polyester peuvent être recyclés à l'infini sans dégradation de la qualité, afin de garantir le recyclage du plastique en boucle fermée. Loop Industries contribue au mouvement mondial en faveur d'une économie circulaire, en prévenant les déchets plastiques et en récupérant le plastique issu des déchets pour un avenir plus durable pour tous.

Les actions ordinaires de Loop Industries sont cotées sur le NASDAQ Global Market sous le symbole « LOOP ».

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.loopindustries.com. Suivez-nous sur Twitter : @loopindustries, Instagram : loopindustries, Facebook : Loop Industries et LinkedIn : Loop Industries.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations peuvent être précédées des mots « intention », « peut », « sera », « planifie », « attend », « anticipe », « devrait », « pourrait », « projets », « prédit », « estime », « vise », « croit », « espère », « potentiel » ou « continue », la négative de ces termes ou des mots similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant les opportunités de marché de Loop, ses stratégies, sa capacité à améliorer et à étendre ses capacités, la concurrence, les activités et les dépenses prévues dans le cadre de la réalisation du plan d'affaires de Loop, l'adéquation de ses ressources de trésorerie disponibles, la conformité réglementaire, les plans de croissance future et les opérations futures, la taille du marché adressable de Loop, les tendances du marché et l'efficacité du contrôle interne de Loop sur les rapports financiers. Les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures, sont basées sur certaines hypothèses et sont soumises à divers risques et incertitudes connus et inconnus, dont beaucoup sont hors du contrôle de Loop, et ne peuvent être prédits ou quantifiés et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques et incertitudes associés, entre autres, aux éléments suivants : (i) la commercialisation de notre technologie et produits, (ii) le statut de nos relations avec nos partenaires, (iii) le développement et la protection de notre propriété intellectuelle et de nos produits, (iv) la concurrence de l'industrie, (v) le besoin et la capacité à obtenir des fonds supplémentaires relatifs à nos engagements financiers actuels et futurs, (vi) l'ingénierie, la sous-traitance et la construction de nos usines de fabrication, (vii) notre capacité à mettre à l'échelle, à fabriquer et à vendre nos produits afin de générer des revenus, (viii) notre modèle commercial et notre capacité à le mettre en oeuvre, (ix) la capacité d'obtenir les approbations nécessaires ou de satisfaire aux conditions de clôture en ce qui concerne l'un de nos partenariats proposés, (x) nos projets de coentreprise et notre capacité à récupérer certaines dépenses qui y sont liées, (xi) les effets négatifs sur les activités et les opérations de la Compagnie résultant d'une surveillance et de pratiques réglementaires, médiatiques ou de reporting financier accrues, de rumeurs ou autres, (xii) les épidémies et autres problèmes et sanitaires, qui pourraient entraîner un accès réduit aux marchés des capitaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement et un examen minutieux ou un embargo des marchandises produites dans les zones touchées, des fermetures obligatoires d'entreprises imposées par le gouvernement et les licenciements qui en résultent pour nos collaborateurs, des programmes gouvernementaux de subventions à l'emploi, des restrictions de voyage ou autres pour empêcher la propagation de la maladie, et les changements de marché ou autres qui pourraient entraîner des dépréciations sans effet sur la trésorerie de nos actifs incorporels et de nos immobilisations corporelles, (xiii) l'effet de l'incertitude macroéconomique continue à l'échelle mondiale et de ses impacts, incluant l'inflation, la volatilité des marchés et les fluctuations dans les changements de devise et taux d'intérêts, (xiv) l'issue de toute enquête de la Securities and Exchange Commission (SEC) ou de tout recours collectif intenté contre nous, (xv) à recruter et/ou à conserver des collaborateurs et des consultants qualifiés, (xvi) d'autres événements ou circonstances sur lesquels nous n'avons que peu ou pas de contrôle, et (xvii) d'autres facteurs abordés dans les dépôts ultérieurs de Loop auprès de la SEC. Pour de plus amples informations sur Loop et les facteurs de risque susceptibles d'affecter la réalisation des déclarations prospectives, veuillez consulter les documents déposés par Loop auprès de la SEC. Les investisseurs et les détenteurs de titres sont invités à consulter ces documents gratuitement sur le site Web de la SEC à l'adresse http://www.sec.gov. Loop n'est aucunement tenu de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Relations avec les investisseurs :

Kevin C. O'Dowd, relations avec les investisseurs

Loop Industries inc.

1 617 755-4602

[email protected]

Relations avec les médias :

Andrea Kostiuk, vice-présidente, marketing et communications

Loop Industries inc.

1 450 951-8555

[email protected]

LA SOURCE: Loop Industries inc.

1 mai 2024 à 21:10

View the original press release on accesswire.comCommuniqué envoyé leet diffusé par :