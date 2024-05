Shohei Ohtani signe un partenariat mondial avec la marque de thé vert « Oi Ocha » de ITO EN





- Des publicités pleine page dans plus de 60 journaux du monde entier célèbrent ce nouveau partenariat avec une lettre ouverte sincère à l'intention d'Ohtani -

TOKYO, le 2 mai 2024 /CNW/ - ITO EN, Ltd., le producteur basé à Tokyo de la première marque au monde de boissons non sucrées au thé vert « Oi Ocha(*) », a signé un partenariat mondial avec Shohei Ohtani, joueur des Dodgers de Los Angeles, à compter du 30 avril 2024.

Ohtani a commenté : « Je suis un grand consommateur de la boisson " Oi Ocha " depuis mon arrivée au Japon. Cette boisson est importante pour moi et m'accompagne même dans ma vie aux États-Unis. »

Ohtani boit « Oi Ocha » à différentes occasions, et ce, depuis l'époque où il vivait au Japon jusqu'à ce jour, à Los Angeles. En plus de signer ce partenariat, ITO EN publiera une lettre de l'entreprise à l'intention de Shohei Ohtani pour lui exprimer son soutien. Alors qu'elle vise à devenir une entreprise mondiale de thé, l'entreprise consolidera la valeur du thé japonais dans le monde en mettant en oeuvre divers projets au Japon et à l'étranger en collaboration avec Shohei Ohtani, lui qui est actif sur la scène mondiale.

Photos des lettres :

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202404249912/_prw_PI2fl_zJdV4bvZ.jpg (japonais)

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202404249912/_prw_PI3fl_HzeT5cWU.jpg (anglais)

Pour de plus amples renseignements, visitez le site Web https://www.itoen.jp/oiocha/ohtani/ .

Site d'information sur les produits de marque « Oi Ocha » d'ITO EN : https://www.itoen.jp/oiocha/

- Annonce du partenariat entre Oi Ocha et Shohei Ohtani : Lettre d'encouragement du Japon envoyée à Ohtani, à Los Angeles

Pour annoncer ce partenariat, ITO EN publie une lettre à l'intention d'Ohtani, qui exerce ses activités à Los Angeles, avec un message de soutien de la part de l'entreprise. La lettre sera publiée dans les journaux Nikkei, Asahi, Yomiuri, Mainichi et Sankei, ainsi que dans les journaux sportifs et régionaux du Japon, y compris Iwate et Hokkaido, où Ohtani jouait auparavant. À l'extérieur du Japon, la lettre paraîtra dans des journaux publiés dans les pays où le baseball est populaire, comme les principaux journaux aux États-Unis, en Corée du Sud, en Australie et ailleurs. En publiant une lettre dans les journaux et sur son site Web officiel, ITO EN veut montrer son soutien à Ohtani. « Bonjour, Ohtani-san! Peu importe l'heure de la journée, peu importe la distance qui nous sépare, nous sommes là pour vous, Ohtani-san."

En témoignage de son engagement, ITO EN est prête à livrer les produits visés au titre du partenariat, peu importe la quantité, en tout temps et en tout lieu, que ce soit à l'athlète lui-même, à ses amis, à sa famille ou à ses associés.

- Texte intégral de la lettre de ITO EN, propriétaire de la marque « Oi Ocha », à Shohei Ohtani

« Monsieur Shohei Ohtani,

La nouvelle saison est enfin arrivée.

Vous continuez de nous inspirer par vos performances exceptionnelles.

Nous espérons que notre thé vert de marque Oi Ocha vous rafraîchira et vous dynamisera.

Peu importe l'heure de la journée, peu importe la distance qui nous sépare.

Nous sommes là pour vous, Ohtani-san.

Toujours,

ITO EN, propriétaire de la marque « Oi Ocha »

- Texte intégral du commentaire de Shohei Ohtani à l'intention de ITO EN, propriétaire de la marque « Oi Ocha »

« À vous tous qui m'avez toujours appuyé

Bonjour, je suis Shohei Ohtani.

Je suis ravi d'annoncer que j'ai conclu un partenariat mondial avec la marque Oi Ocha, propriété de ITO EN. Je suis un grand consommateur de la boisson « Oi Ocha » depuis mon arrivée au Japon. Cette boisson est importante pour moi et m'accompagne même dans ma vie aux États-Unis.

J'ai été ravi d'apprendre que mon amour pour « Oi Ocha » et ma consommation fréquente de ce produit ont trouvé un écho auprès de ITO En, ce qui m'a permis de saisir cette occasion.

En tant que fervent consommateur d'« Oi Ocha », je suis enthousiaste à l'idée de partager son charme avec des personnes du monde entier.

Shohei Ohtani »

Photo de la lettre d'Ohtani : https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108169/202404249912/_prw_PI4fl_HJ73W07q.png

Annexe pour les publications : https://kyodonewsprwire.jp/attach/202404249912-O1-m3d65u0p.pdf

Remarque :

(*) Certifié par Guinness (TM) World Records

Données sur le marché des boissons au thé non sucrées Intage SRI+ de janvier à décembre 2023 sur les ventes de la marque « Oi Ocha »

Nom du dossier : La plus importante marque de boissons au thé vert non sucrées (dernières ventes annuelles)

Nom officiel du dossier en anglais : La plus grande marque de thé vert non sucré du secteur RTD - commerce de détail, actuel

Marque enregistrée : Marque Oi Ocha (à l'exception des produits Oi Ocha hojicha)

Année cible : Janvier à décembre 2023

SOURCE ITO EN, Ltd.

2 mai 2024 à 05:24

Communiqué envoyé leet diffusé par :