oceansix annonce ses résultats financiers pour l'exercice 2023





oceansix Future Paths Ltd. (« oceansix » ou la « Société »), chef de file en matière de technologie et de fabrication durables, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. La société est cotée au TSX Venture Exchange (TSXV : OSIX), à l'OTCQB de New York (AKMYF) et à la Bourse de Francfort (WKN : A3EFB0).

Principaux résultats financiers de l'année :

Croissance des ventes : Croissance significative des ventes de notre principale filiale Flome, témoignant d'une forte performance sur le marché et d'une importante demande pour ses produits.

Amélioration du résultat net : Le résultat net ajusté a connu un progrès considérable, en tenant compte des montants dépréciés recouvrables et des autres revenus.

Focalisation sur le commerce électronique : Le projet de commerce électronique reste au coeur de notre stratégie, et des mises à jour prometteuses devraient être communiquées sous peu.

Soutien des actionnaires : Les actionnaires actuels se sont fermement engagés à nous soutenir et à accroître leur participation dans l'entreprise, preuve de leur confiance dans notre trajectoire de croissance.

États financiers et analyse détaillée

Les états financiers consolidés complets et le rapport de gestion correspondant (Management Discussion and Analysis, MD&A) pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 sont disponibles sur le site web de la Société à l'adresse www.oceansix.com et sous le profil de la société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.

Invitation à la conférence téléphonique sur Teams

oceansix invite les actionnaires et les parties intéressées à participer à un webinaire où seront discutés es résultats financiers et les perspectives d'avenir. Le webinaire aura lieu le :

Date : Mercredi 8 mai 2024

Heure : De 10 h à 16 h, heure d'été d'Europe centrale

Inscrivez-vous ici : Lien vers le webinaire

À propos d'oceansix

oceansix est un innovateur mondial qui recherche des solutions durables basées sur la technologie de valorisation des déchets. Présente sur plusieurs continents, la Société travaille à promouvoir la durabilité environnementale tout en favorisant la croissance économique et la valeur actionnariale.

Clause de non-responsabilité

Le présent communiqué est susceptible de contenir des déclarations et des informations prévisionnelles qui peuvent être identifiées par l'emploi du futur ou de termes tels que « s'attendre à », « viser », « anticiper », « avoir l'intention de », « planifier », « croire », « chercher à » et « estimer ». De telles déclarations prévisionnelles sont basées sur nos attentes actuelles et sur certaines hypothèses pouvant être sujettes à une variété de risques et d'incertitudes. Les résultats réellement atteints par oceansix Future Paths Ltd. pourraient différer substantiellement de ces déclarations prévisionnelles. oceansix Future Paths Ltd. n'assume aucune obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles, ni de les corriger en cas de développements différant des prévisions.

Ni le TSX Venture Exchange ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques du TSX Venture Exchange) n'assument de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 mai 2024 à 17:30

