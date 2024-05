Déclaration de la porte-parole de l'opposition officielle en matière de faune et de parcs





QUÉBEC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Protection du caribou au Québec

« Le plan de rétablissement et de protection du caribou de la CAQ déçoit. Alors que les acteurs du milieu attendent des actions concrètes depuis plusieurs années, le gouvernement se contente de quelques projets pilotes qui ne répondent pas aux attentes et qui n'offrent aucune prévisibilité pour les secteurs touristique et forestier.

La situation est d'autant plus déplorable que le précédent ministre des Forêts de la CAQ nous avoue, aujourd'hui, qu'il avait proposé le même plan en 2021, mais que son parti l'avait rejeté. C'est donc dire que nous avons perdu 3 ans dans le dossier.

Encore une fois, la CAQ manque de leadership et d'ambition en refusant de mettre en place des mesures concrètes et pérennes pour l'ensemble du territoire québécois. »

- Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière de faune et de parcs

1 mai 2024 à 17:47

