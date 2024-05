Lancement réussi pour le programme ESG mondial d'Autel Energy : 5 000 arbres plantés dans le cadre de son initiative inaugurale EVergreen





Autel Energy, un chef de file des solutions et des services de recharge de véhicules électriques (VE), est fier d'annoncer l'achèvement de sa première initiative mondiale de plantation d'arbres EVergreen, qui a vu des centaines de participants du monde entier planter environ 5 000 arbres durant la phase initiale. Cette activité permet de compenser environ 2 190 000 kilogrammes d'émissions de carbone (CO2) et souligne l'engagement d'Autel Energy et de ses partenaires envers leurs objectifs ESG pour un avenir durable.

Expérience des partenaires et feedback des ONG

S'exprimant au sujet de l'initiative, un partenaire déclare : « Nous montrons au monde que nous ne parlons pas seulement d'un monde meilleur et d'une énergie propre, mais que nous prenons des mesures concrètes en mettant des pelles dans la terre. »

Les organisations non gouvernementales (ONG) participantes ont exprimé leur profonde gratitude pour l'approche proactive adoptée à l'égard de la conservation de l'environnement.

Au-delà de la plantation d'arbres : une approche organique de l'ESG

Autel Energy défend une stratégie ESG exhaustive, en donnant la priorité à la durabilité environnementale dans son principe de base, allant de la production à l'exploitation pour atteindre ses objectifs ESG. Le lancement de sa solution écoresponsable, Wood Grain Edition MaxiCharger AC Lite, sur Amazon (https://amzn.to/3VSaogT), avec son boîtier 100 % recyclable et son conditionnement 95 % recyclable, ainsi qu'une réduction de 60 % des émissions de composés organiques volatils (COV). Autel s'efforce également de réduire les émissions nocives à l'échelle de l'organisation, de mettre en oeuvre des programmes de bien-être des employés, de réduire les plastiques à usage unique et d'adhérer à des protocoles environnementaux stricts grâce à des politiques durables progressives. Ces actions reflètent l'engagement d'Autel à intégrer des pratiques durables à tous les niveaux, démontrant ainsi sa contribution à une planète plus verte.

Présentation de la fonctionnalité de l'application EVergreen : chargez votre VE, plantez un arbre

Fort de cet élan, Autel Energy dévoile la fonctionnalité EVergreen Challenge dans l'application Autel Charge, permettant aux utilisateurs de contribuer à la conservation de l'environnement simplement en rechargeant leurs VE. Lorsqu'ils atteignent leurs objectifs de réduction de CO2, Autel plante un arbre en leur nom, ce qui a un impact réel.

En chemin vers la durabilité

Par l'entremise de son initiative visionnaire EVergreen, Autel Energy se présente comme un guide de la durabilité et de la conscience pro-environnementale. Défendant une réduction significative des émissions des entreprises, forgeant des partenariats synergiques et incarnant ses aspirations en matière de durabilité dans tous les aspects de son activité, Autel Energy ne s'attèle pas uniquement à promouvoir une industrie plus durable, mais aussi à la façonner. Cet effort n'est que le début pour concrétiser les objectifs de développement durable des Nations Unies, annonçant une ère nouvelle et éclairée de la durabilité environnementale.

2 mai 2024

