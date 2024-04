Sintavia annonce une expansion de 25 millions de dollars à Hollywood, Floride





Sintavia, LLC, le premier fabricant au monde de composants entièrement numériques pour l'aérospatiale, annonce aujourd'hui sa plus grande expansion d'installations et d'équipements depuis 2019. L'investissement de 25 millions de dollars comprend des espaces supplémentaires de fabrication avancée, des imprimantes grand format, du matériel de post-traitement grand format et du matériel de test des composants. Grâce à cet investissement, Sintavia sera en mesure de répondre à la demande des programmes que la société soutient pour l'ensemble du département de la Défense des États-Unis pour le reste de cette décennie.

« Pour les prochaines années, il est clair que nous devons réaliser aujourd'hui les investissements qui soutiendront demain la demande de nos clients », déclare Brian Neff, fondateur et CEO, Sintavia. « En tant que premier fournisseur mondial de composants entièrement numériques pour l'aérospatiale, Sintavia est dans une position unique pour élargir le champ des possibles en termes de conception et de fabrication de composants aérospatiaux de prochaine génération avec une chaîne entièrement numérique. Mais pour ce faire, il faut d'abord avoir les installations, les équipements et les logiciels adéquats. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour soutenir nos clients et leurs programmes critiques. »

L'un des principaux objectifs de cette nouvelle expansion sera la poursuite de la conception et du développement de composants thermodynamiques à haute performance, en particulier des échangeurs thermiques aérospatiaux. Conçus à l'aide de structures à surface minimale triplement périodiques conçues à base d'additifs, les échangeurs thermiques de Sintavia démontrent un rejet thermique amélioré à des débits comparables par rapport aux versions traditionnelles. De plus, la solidité de fabrication d'une chaîne entièrement numérique donne des rendements de production proches de 100 %, plusieurs fois supérieurs aux rendements de fabrication généralement obtenus par les fabricants traditionnels d'échangeurs thermiques.

Dans le cadre de cette expansion, Sintavia a signé un bail à long terme pour un espace de fabrication supplémentaire de 25 000 pieds2 à côté de son siège social existant, que la société utilisera pour l'impression, le post-traitement et les tests de matériaux. Le nouvel équipement inclus dans l'expansion comprend le deuxième SLM NXG XII 600 de Sintavia, un troisième AMCM M4K-4, un deuxième scanner CT (450 kV), une deuxième grande chaudière à air, une machine de test à flux froid, une table de choc et de vibration, un équipement de test de cycle de pression, un équipement de test acoustique, plusieurs machines CNC à 5 axes supplémentaires, plusieurs plateformes de fatigue supplémentaires et plusieurs machines de polissage supplémentaires. Comme annoncé en octobre dernier, Sintavia est également le client nord-américain de lancement de l'AMCM M8K-K, la plus grande imprimante fusion à lit de poudre par laser viable industriellement au monde, avec un impressionnant déplacement cubique de 38 pieds3.

L'expansion devrait être finalisée d'ici le quatrième trimestre 2024.

À propos de Sintavia

Sintavia est le premier fabricant mondial de composants entièrement numériques pour l'aérospatiale et la défense. Membre fondateur de l'Additive Manufacturer Green Trade Association, Sintavia s'engage à respecter les normes de qualité les plus élevées de l'industrie et détient plusieurs accréditations Nadcap et d'autres accréditations aérospatiales. Pour plus d'informations, visitez http://www.sintavia.com.

