Rocket Software conclut l'acquisition des activités de modernisation des applications et de connectivité d'OpenText pour un montant de 2,275 milliards de dollars

Rocket Software, Inc. (« Rocket Software »), un leader technologique international dans les logiciels de modernisation, a consolidé sa position en tant que partenaire de choix, permettant aux principales entreprises du monde de mener à bien leurs projets de modernisation. En finalisant l'acquisition de l'activité Application Modernization and Connectivity (AMC) d'OpenText, anciennement partie de Micro Focus, Rocket Software propose désormais à ses clients des solutions logicielles de modernisation couvrant le mainframe jusqu'au cloud. Avec un prix d'achat total de 2,275 milliards de dollars, avant taxes, frais et autres régularisations, l'accord augmente le chiffre d'affaires de l'entreprise de plus de 60 % et élargit sa base de clients à plus de 12 500 entreprises et son réseau à plus de 750 partenaires dans le monde entier. De plus, l'entreprise accueille plus de 770 nouveaux ingénieurs logiciels, professionnels du marché et autres membres d'équipe de soutien, et recrute des centaines de Rocketeers supplémentaires pour compléter son équipe existante.

« Les clients de Rocket Software sont des leaders mondiaux du marché qui établissent constamment de nouvelles références d'excellence et d'innovation dans leurs secteurs que nous sommes fiers d'alimenter et de faire progresser », a déclaré Milan Shetti, président-directeur général de Rocket Software. « L'acquisition de l'activité AMC d'OpenText est une étape importante qui établit un nouveau standard similaire pour l'innovation et l'excellence en matière de modernisation chez Rocket Software et accélère considérablement notre croissance stratégique et facilite notre accès au marché. Nous disposons désormais des solutions, des ressources et de l'expertise nécessaires pour relever les défis de la modernisation à grande échelle, ainsi que de la flexibilité permanente, de la culture gagnante, des partenariats éprouvés et de la mentalité de croissance nécessaires pour aider nos clients à gagner aujourd'hui et dans un avenir proche. »

« La combinaison de l'activité AMC d'OpenText et des activités très complémentaires de Rocket Software donnera naissance à l'une des plus grandes entreprises mondiales de logiciels de modernisation et de connectivité des mainframes », a déclaré Peter Rutten, vice-président de la recherche, Performance Intensive Computing, IDC. « Alors que de nombreux acteurs de l'industrie préconisent de tout transférer dans le nuage ou de ne jamais quitter l'ordinateur central, cet investissement montre l'engagement de Rocket Software à répondre aux besoins de ses clients, où qu'ils se trouvent dans leurs projets de modernisation. Désormais, Rocket Software disposera d'un portefeuille complet permettant aux clients de moderniser leurs charges de travail sur place, de déplacer des applications vers le cloud ou une combinaison des deux grâce à une stratégie hybride, ce que la plupart des entreprises préfèrent. »

Grâce au talent et à l'innovation acquis auprès d'AMC, l'entreprise a placé la barre très haut en matière d'innovation dans le domaine de la modernisation, avec un seul partenaire :

Offre une technologie de pointe pour la modernisation des mainframes en s'appuyant sur son expertise approfondie et son engagement de longue date à optimiser les systèmes mainframe pour faciliter la mise en place de solutions fluides, sécurisées et conformes qui répondent aux exigences de l'ère numérique

en s'appuyant sur son expertise approfondie et son engagement de longue date à optimiser les systèmes mainframe pour faciliter la mise en place de solutions fluides, sécurisées et conformes qui répondent aux exigences de l'ère numérique Répond aux besoins de ses clients, où qu'ils se trouvent dans leur parcours grâce à une connaissance approfondie de l'ensemble du paysage et à une gamme complète de solutions logicielles adaptées à toutes les étapes de la modernisation

grâce à une connaissance approfondie de l'ensemble du paysage et à une gamme complète de solutions logicielles adaptées à toutes les étapes de la modernisation Valorise et exploite les investissements passés et actuels en reconnaissant qu'il existe une meilleure approche de la modernisation que celle du « rip and replace » et aide plutôt les clients à profiter de leurs infrastructures actuelles pour que l'évolution technologique soit fluide

en reconnaissant qu'il existe une meilleure approche de la modernisation que celle du « rip and replace » et aide plutôt les clients à profiter de leurs infrastructures actuelles pour que l'évolution technologique soit fluide Fournit des solutions en tant que véritable partenaire, et non comme un simple fournisseur avec un taux de satisfaction de la clientèle de 93,7 % pour les entreprises qui n'exigent rien de moins que l'excellence, et qui ont besoin d'un partenaire de confiance

Rocket Software intégrera et continuera à développer les produits AMC afin d'enrichir son portefeuille, aidant ainsi les clients à rester compétitifs et à exploiter leurs données, applications et infrastructures, quelle que soit leur stratégie de modernisation. En plus de plusieurs solutions complémentaires de connectivité hôte, de développement d'applications et de CORBA, Rocket Software proposera également COBOL et Enterprise Suite, des technologies leaders sur le marché qui permettent aux entreprises d'exécuter des applications COBOL et PL/I sur des serveurs distribués ou dans le cloud. Ces fonctionnalités supplémentaires étendent les approches de modernisation des mainframes que Rocket Software peut fournir, offrant ainsi le choix et permettant aux clients d'exécuter des charges de travail là où cela a du sens pour leur entreprise. Cette ampleur, ainsi que la capacité à intégrer les différentes approches, permet aux clients de connecter de manière fluide toute combinaison de solutions sur le continuum de la modernisation.

« La modernisation des applications est essentielle à la numérisation des services financiers », a déclaré Martin Wildberger, vice-président exécutif, Innovation & Technology, RBC. « En tant que client de Rocket Software, nous avons constaté de première main l'engagement de l'entreprise envers l'innovation. »

« Au sein de notre organisation, le besoin de modernisation est un processus dynamique, évoluant continuellement à mesure que nous développons et adaptons notre activité », a déclaré José Fortemps, CTO, AG Insurance. « Les solutions AMC d'OpenText nous ont bien servi et, maintenant en tant que partie intégrante de Rocket Software, nous sommes impatients d'explorer de nouvelles opportunités pour nos données, applications et infrastructures qui nous propulsent vers l'avenir. »

À propos de Rocket Software

Rocket Software est le leader technologique mondial de la modernisation et un partenaire de choix qui accompagne les plus grandes entreprises du monde dans leurs projets de modernisation, depuis les systèmes fondamentaux jusqu'au cloud. Bénéficiant de la confiance de plus de 12 500 clients et 750 partenaires, et employant plus de 3 000 personnes dans le monde, Rocket Software permet à ses clients d'optimiser leurs données, leurs applications et leurs infrastructures afin de fournir des services essentiels qui font fonctionner notre monde moderne. Rocket Software est une société privée américaine dont le siège social est situé à Boston et dont les centres d'excellence sont stratégiquement répartis en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Australie. Rocket Software est une société de portefeuille de Bain Capital Private Equity. Suivez Rocket Software sur LinkedIn et Twitter ou consultez www.RocketSoftware.com.

