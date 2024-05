Travaux d'asphaltage et de réparation de dalles sur l'autoroute 15 à Laval





LAVAL, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route que des travaux d'asphaltage et de réparation de dalles seront réalisés sur l'autoroute 15, dans le secteur du pont Médéric-Martin, afin de rendre la surface de roulement plus sécuritaire et confortable. Les interventions auront lieu de nuit et se dérouleront à partir du 6 mai jusqu'en juillet 2024.

Entraves et gestion de la circulation

Fermetures de nuit de trois voies sur quatre de l'autoroute 15, dans une direction à la fois, du pont Médéric-Martin à Montréal jusqu'au boulevard Cartier à Laval : Du lundi au vendredi, de 23 h à 4 h; Le samedi et le dimanche, de 23 h 59 à 5 h 30.

Le début des travaux pourrait être reporté en raison de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles. Ainsi, avant de prendre la route, il est recommandé de consulter Québec 511, un outil pratique pour planifier adéquatement ses déplacements.

Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration, et rappelle que pour leur sécurité et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel.

Plusieurs projets sont à venir dans ce secteur. Consultez la page Web de l'optimisation de l'autoroute 15 à Laval et sur la Rive-Nord de Montréal pour plus d'information.

