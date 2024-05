Binance Labs soutient la mission de Movement Labs d'étendre la stratégie « Move Everywhere » grâce aux investissements





SAN FRANCISCO, 2 mai 2024 /PRNewswire/ -- Movement Labs , une équipe de développement de blockchain basée à San Francisco, a annoncé aujourd'hui avoir reçu un investissement de Binance Labs . Ces investissements suivent de près le cycle de financement de série A de 38 millions de dollars de Movement Labs, alors que la société continue de prendre de l'élan dans sa mission d'étendre la stratégie « Move Everywhere ».

Fondé en 2022, Movement construit un écosystème de blockchains modulaires basées sur Move, en commençant par M2, la première machine virtuelle Move L2 pour Ethereum. Movement utilisera les fonds pour développer sa suite d'outils, de cadres et de protocoles open-source afin de faciliter l'adoption du langage de programmation Move dans des écosystèmes de blockchain plus larges. Avec Movement, les développeurs peuvent lancer des rollups Move VM sécurisés, performants et à haut débit aussi facilement qu'ils le font pour les contrats intelligents.

Dans le cadre de sa stratégie d'expansion mondiale, Movement Labs met fortement l'accent sur la région Asie-Pacifique (APAC), reconnaissant l'immense potentiel et le talent au sein de la communauté de développement Move. L'entreprise s'engage à défendre et à soutenir les développeurs Move asiatiques, en leur fournissant les ressources, la formation et les opportunités nécessaires pour présenter leur travail exceptionnel et contribuer à la croissance de l'écosystème Move.

« Nous sommes ravis d'accueillir Binance Labs en tant qu'investisseur, a déclaré Rushi Manche, cofondateur de Movement Labs. Son soutien et son expertise seront inestimables alors que nous continuons à exécuter notre stratégie "Move Everywhere", en commençant par nous concentrer sur le marché dynamique et innovant de la région APAC. En donnant les moyens et en collaborant avec les talentueux développeurs Move de la région, nous visons à accélérer l'adoption de Move et à ouvrir de nouvelles possibilités pour l'ensemble de l'écosystème. »

Pour plus d'informations sur Movement Labs et pour obtenir un guide de participation au devnet, rendez-vous sur : movementlabs.xyz et suivez-nous sur X @movementlabsxyz et sur Discord . Retrouvez-nous sur movementlabs.xyz pour discuter des opportunités commerciales mondiales.

À propos de Movement Labs :

Les cofondateurs, Rushi Manche et Cooper Scanlon, premiers bâtisseurs de l'écosystème Move, ont fondé Movement Labs en 2022 en tant que premier réseau blockchain intégré, alimentant la couche 2 la plus rapide et la plus sécurisée sur Ethereum. Conçu pour associer la sécurité et la parallélisation des contrats intelligents à la liquidité et aux bases d'utilisateurs EVM, Movement apporte la MoveVM à Ethereum par le biais de sa L2 phare et des rollups connectés avec la pile Move.

À propos de Binance Labs

En tant que branche de capital-risque et accélérateur de Binance, Binance Labs a maintenant atteint une valeur de plus de 10 milliards de dollars. Son portefeuille comprend 250 projets provenant de plus de 25 pays sur six continents et affiche un taux de retour sur investissement de plus de 14 fois. Cinquante des entreprises du portefeuille de Binance Labs sont des projets qui sont passés par nos programmes d'incubation. Pour plus d'informations, suivez Binance Labs sur X .

