Lynne Doherty rejoint Sonar en qualité de présidente des opérations de terrain





Sonar a annoncé aujourd'hui que Lynne Doherty s'apprêtait à rejoindre l'organisation en tant que présidente des opérations de terrain. Dans ses nouvelles fonctions, Mme Doherty sera chargée de générer des revenus et de veiller à ce que les clients de Sonar réussissent à atteindre leurs objectifs en matière de Clean Code (code propre). Premier fournisseur de solutions Clean Code, Sonar accélère le développement de logiciels critiques, réduit la dette technique et améliore la qualité et la sécurité du code. Mme Doherty sera responsable de la génération de la demande, des ventes mondiales, de l'ingénierie de solutions, du succès des clients et des équipes mondiales de soutien à la clientèle.

« Lynne a une expérience exceptionnelle en tant que cadre dirigeante d'organisations très performantes spécialisées dans la mise sur le marché, et sait obtenir des résultats commerciaux positifs. Nous sommes ravis qu'elle rejoigne Sonar et pensons qu'elle sera la dirigeante idéale pour nous guider dans notre prochaine phase de croissance » a déclaré Tariq Shaukat, co-PDG de Sonar. « Ayant commencé sa carrière en tant que développeuse de logiciels, elle comprend parfaitement la valeur créée par Sonar, et a montré qu'elle était capable de collaborer avec les clients pour atteindre ce type de valeur. »

Lynne Doherty apporte plus de 20 ans d'expérience dans la direction des ventes. Avec de rejoindre Sonar, elle occupait le poste de présidente des opérations mondiales de terrain chez Sumo Logic, où elle s'est concentrée sur l'évolution de l'organisation de mise sur le marché afin d'améliorer l'échelle et la rapidité des opérations. Elle était notamment chargée de l'expansion de la clientèle, du développement de nouveaux logos, de l'évolution du modèle de segmentation et de la mise en place d'une démarche visant à donner la priorité aux partenaires. Avant cela, Mme Doherty a occupé divers postes de direction chez McAfee, où elle a permis de générer un chiffre d'affaires annuel de plus d'un milliard de dollars. Au cours de son mandat chez McAfee, elle a dirigé l'équipe à travers plusieurs évolutions économiques, et a soutenu McAfee dans son introduction en bourse et dans ses multiples acquisitions.

« Sonar est un outil crucial pour les développeurs de logiciels et les équipes d'ingénieurs, et particulièrement nécessaire pour les codes assistés par l'IA. Avec sa méthodologie Clean Code, Sonar comble une lacune importante dans le cycle de vie de développement des logiciels, en améliorant en même temps la qualité du code et la sécurité », a déclaré Mme Doherty. « Le fait de rejoindre l'équipe de Sonar résonne en moi, car je reviens à mes racines en tant que développeuse, à l'endroit où j'ai démarré ma carrière. Je suis ravie de rejoindre l'équipe de Sonar et j'ai hâte de travailler avec Tariq, Olivier et le reste de l'organisation pour livrer du code propre. »

Avant de rejoindre McAfee, Lynne Doherty a occupé divers postes de direction dans les domaines de la vente et du marketing chez Cisco, où elle a supervisé une équipe de plus de 2?000 collaborateurs et permis de générer plusieurs milliards de dollars de revenus par an. Chez Cisco, elle a également joué un rôle clé dans la réussite des acquisitions de Duo Security, Umbrella et Cloudlock. Lynne est administratrice indépendante au sein des conseils d'administration de CloudBees et de la Croix-Rouge américaine. Elle est titulaire d'une licence en mathématiques et en informatique de l'université Temple.

Au cours des quinze dernières années, Sonar a analysé plus d'un demi-billion de lignes de code au sein d'une myriade de secteurs d'activité et d'entreprise de toutes tailles, ce qui lui a permis d'acquérir une connaissance approfondie de la manière dont le code est écrit et géré. Forte de ces connaissances, l'entreprise Sonar a redéfini ce que signifie l'écriture d'un code propre dans le cycle de vie du développement logiciel d'aujourd'hui, aidant les organisations à accélérer le développement de logiciels critiques, à gérer la prolifération des risques et à créer des applications rapides et fiables.

Sonar recrute actuellement dans plusieurs de ses départements. Pour en apprendre davantage sur les possibilités de rejoindre l'équipe de Sonar, voir ici.

À propos de Sonar

Sonar est l'un des principaux développeurs de solutions open source destinées à aider les développeurs à écrire du code propre (Clean Code). Les solutions de Sonar ? SonarQube, SonarCloud et SonarLint ? prennent en charge plus de 30 langages de programmation, frameworks et technologies d'infrastructure. Utilisée par plus de 400?000 organisations à travers le monde pour nettoyer plus d'un demi-billion de lignes de code, Sonar joue un rôle majeur dans la fourniture de logiciels de meilleure qualité et plus performants.

Pour en apprendre davantage sur Sonar, rendez-vous sur : https://www.sonarsource.com/products/all/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

1 mai 2024 à 15:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :