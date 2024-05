Planview accélère l'impact de la transformation avec une connectivité, une visibilité et des informations optimisées par l'IA





Planview, la principale plateforme de bout en bout pour la gestion stratégique de portefeuille (SPM) et le développement de produits numériques (DPD), annonce aujourd'hui une série d'innovations de plateforme conçues pour accélérer la vitesse et l'impact de la transformation en connectant les données d'initiative de projet et de produit à travers l'entreprise. Ces innovations permettent une visibilité et une gouvernance bidirectionnelles pour créer un alignement plus étroit entre les stratégies et les équipes, exploiter l'IA pour optimiser la prévisibilité et la prise de décision stratégique, et offrir des expériences utilisateur personnalisées pour booster la productivité.

« Aujourd'hui, les organisations sont confrontées à l'étalement et au désalignement des données au sein de leurs équipes et de leurs outils disparates, ce qui a un impact négatif sur la rapidité et le succès de leurs efforts de transformation », déclare Louise K. Allen, Chief Product Officer. « Les innovations de plateforme publiées aujourd'hui modifient la manière dont l'entreprise exploite et connecte les données, en les faisant passer d'un référentiel inexploitable à un atout inestimable. Nous brisons les silos de données en reliant les priorités stratégiques et les équipes chargées de l'exécution du travail, ce qui permet une visibilité à l'échelle de l'organisation afin de maintenir les résultats au sommet des priorités. »

Accélérer les résultats avec une visibilité et une personnalisation exhaustives des données

Lancement de Planview.Metm, une expérience de plateforme personnalisée et facile à utiliser conçue pour rassembler des données, des informations et travailler ensemble à une vue unique. Avec Planview.Me, les équipes et les individus à tous les postes peuvent :

créer des vues uniques et configurables en fonction de l'état, des progrès, des besoins des parties prenantes et d'autres cas d'utilisation axés sur les données.

réduire les clics sur la plateforme pour afficher les bonnes informations au bon moment avec des actions claires dans une seule vue, pour une expérience utilisateur améliorée.

agir, étudier, répondre et réagir en un seul clic, ce qui augmente l'efficience en mettant à votre disposition des données pertinentes à portée de main.

assurer la transparence des données et des informations dans toutes les décisions et à tous les décideurs au sein de l'organisation.

Boostez votre productivité avec des informations optimisées par l'IA et des conseils d'experts exploitables

Planview® Copilot est désormais disponible dans les solutions de gestion stratégique de portefeuille, de planification agile de l'entreprise (EAP), de la gestion des flux de valeur (VSM) et de développement des produits numériques, y compris les produits Planview® Portfolios, Planview® Viz, Planview® AdaptiveWork et Planview® AgilePlace.

Lancé pour la première fois en accès anticipé en septembre 2023, Planview Copilot permet aux utilisateurs de :

converser avec et interroger leurs données en utilisant le langage naturel pour glaner des informations, dériver des recommandations basées sur les meilleures pratiques et éclairer les décisions stratégiques.

puiser instantanément dans des décennies de connaissances, de meilleures pratiques et d'apprentissages clés de Planview.

afficher les informations cachées et les risques de fourniture dans de multiples initiatives, flux de valeur, produits et projets.

augmenter la productivité en analysant et en synthétisant de grandes quantités de données en quelques secondes.

En augmentant les capacités de la plateforme optimisée par l'IA de Planview, Planview renforce ses systèmes d'alerte précoce avec une analyse et une agrégation supplémentaires des sentiments sur l'ensemble des produits clés, y compris Planview Portfolios, Planview® AgilePlace et Planview® ProjectPlace. L'analyse des sentiments peut :

créer des scores de sentiment basés sur le ton émotionnel à travers plusieurs commentaires et entrées de texte pour fournir un aperçu du produit, du projet ou de la santé au travail.

analyser les tendances sur la durée pour comprendre si les grands ensembles de travail reflètent des sentiments positifs, neutres ou négatifs.

refléter avec précision l'état du travail en dehors des indicateurs rouges, ambres et verts traditionnels.

« La connexion des données de flux de valeur est une première étape essentielle pour créer la visibilité nécessaire pour comprendre où se situent vos défis organisationnels », déclare Mik Kersten, Chief Technology Officer. « Grâce aux nouvelles compétences de Planview Copilot et à nos systèmes d'alerte précoce robustes désormais intégrés sur l'ensemble de la plateforme Planview, nous donnons aux organisations plus que de la visibilité, nous leur donnons les informations exploitables qui façonneront leurs décisions stratégiques, stimuleront la productivité et accéléreront la création de valeur des transformations numériques. »

Redéfinir la façon dont le travail est effectué avec moins de perturbations et plus de connectivité de travail à l'échelle de l'entreprise

Grâce à une connectivité optimisée entre les Planview Portfolios et Planview ProjectPlace, Planview intègre le travail traditionnellement non gouverné au sein du leadership de portefeuille pour assurer l'alignement, la supervision et la gouvernance tout en permettant aux équipes de livrer des projets avec des capacités faciles à utiliser telles que Gantt, Kanban et le stockage de documents, dans des espaces de travail discrets sans rapport d'état manuel. Cette amélioration entraîne une plus grande autonomie, permettant aux équipes de continuer à travailler au sein de leurs projets et programmes sans interruption, tout en fournissant un leadership avec le bon niveau de visibilité et de supervision.

Enfin, Planview présente le Planview® Universal Connector, un ajout majeur aux plus de 60 connecteurs d'outils logiciels déjà disponibles. Ce connecteur universel permet aux organisations d'automatiser et d'intégrer de manière optimale leurs outils de développement logiciel tiers ou internes directement dans la plateforme Planview®. En éliminant la compartimentation des données dans des outils de fourniture de logiciels disparates, les données et le travail peuvent être transférés directement dans la plateforme Planview, ce qui augmente la visibilité des données et maintient une productivité élevée sans perturber les processus de travail et de workflow natifs des équipes de fourniture.

