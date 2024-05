Wind River collabore avec Elektrobit pour promouvoir les solutions pour les véhicules définis par logiciel





Wind River® , un chef de file mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques, annonce aujourd'hui une collaboration avec Elektrobit pour démontrer un logiciel de base pour les véhicules autonomes, électriques et définis par logiciel.

Dans le cadre de cette collaboration, Wind River fournit VxWorks en tant que système d'exploitation en temps réel, Elektrobit propose son logiciel EB corbos AdaptiveCore de 2e génération et les outils EB corbos Studio et a créé le cadre logiciel basé sur la plateforme adaptative AUTOSAR pour les contrôleurs de domaine de conduite autonome. Le déploiement de la plateforme adaptative AUTOSAR d'Elektrobit, combiné à l'environnement d'exploitation VxWorks certifié ISO 26262 ASIL-D, jette un fondement préintégré complet pour le développement de niveaux de sécurité automobile améliorés pour les unités de commande électroniques (ECU) ADAS. La solution innovante est en démonstration au Salon de l'auto de Pékin sur le stand Elektrobit.

« Nous sommes ravis de poursuivre nos efforts avec Elektrobit pour faire progresser les technologies de conduite autonome. Les solutions logicielles éprouvées d'Elektrobit, combinées au leader du secteur VxWorks, peuvent contribuer à stimuler l'innovation sur le marché automobile tout en garantissant la sécurité fonctionnelle, la sécurité et la fiabilité », déclare Woody Zou, directeur général, Chine, Wind River.

« La combinaison de la plateforme adaptative AUTOSAR d'Elektrobit et du système d'exploitation en temps réel fiable VxWorks permet de créer des ECU sûres, sécurisées, flexibles et hautes performances pour aider les constructeurs automobiles à accélérer le développement de leurs contrôleurs de domaine autonomes et à promouvoir la production de masse de nouveaux véhicules électriques. Nous nous réjouissons à la perspective de mener à bien d'autres projets fructueux ensemble à l'avenir », déclare Demetrio Aiello, responsable de l'ingénierie des produits, Elektrobit.

Les deux pionniers des logiciels automobiles ont continué à s'appuyer sur leur relation mondiale de longue date, ayant réalisé ensemble divers accomplissements majeurs en matière de conception. En combinant leurs efforts, Wind River et Elektrobit peuvent aider les constructeurs automobiles et les fournisseurs de premier rang à développer des fonctionnalités et des fonctions avancées plus rapidement et plus facilement, réduisant ainsi le délai de commercialisation de la prochaine génération de véhicules intelligents.

Leader mondial des systèmes d'exploitation embarqués en temps réel (RTOS)1, VxWorks est également le seul RTOS à prendre en charge les conteneurs conformes à l'Open Container Initiative (OCI). VxWorks répond aux besoins de haute performance des innovateurs automobiles tels qu'Elektrobit. Il simplifie le déploiement et la gestion des logiciels et réduit les coûts de développement et d'exploitation, afin de développer et de déployer des logiciels périphériques intelligents avec une facilité et une rapidité accrues, sans compromettre la sécurité et les performances.

À propos d'Elektrobit

Elektrobit est un fournisseur mondial primé et visionnaire de produits et services logiciels embarqués et connectés pour l'industrie automobile. Leader des logiciels automobiles depuis plus de 35 ans au service de l'industrie, Elektrobit exploite plus de cinq milliards d'appareils dans plus de 600 millions de véhicules et propose des solutions flexibles et innovantes pour les logiciels d'infrastructure automobile, la connectivité et la sécurité, la conduite automatisée et les outils connexes, ainsi que l'expérience utilisateur. Elektrobit est une filiale détenue en exclusivité et exploitée de manière indépendante de Continental. Pour plus d'informations, visitez elektrobit.com.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la fourniture de logiciels pour les systèmes intelligents critiques. Depuis plus de 40 ans, l'entreprise innove et fait figure de pionnière en alimentant des milliards d'appareils et de systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans de nombreux secteurs, notamment ceux de l'automobile, de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie, de la médecine et des télécommunications. La société propose un portefeuille complet renforcé par une assistance et des services professionnels mondiaux de premier ordre, ainsi que par un vaste écosystème de partenaires. Pour plus d'informations, retrouvez Wind River à l'adresse www.windriver.com.

1 VDC Research , The Global Market for IoT & Embedded Operating Systems

Wind River est une marque commerciale ou une marque déposée de Wind River Systems, Inc. et de ses filiales. D'autres noms peuvent être les marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

