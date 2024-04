Le mini PC i9 le plus économique au monde est maintenant disponible à l'achat





TAIPEI, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le GEEKOM XT12 Pro, un nouveau mini PC doté d'un incroyable processeur Intel Core i9-12900H, est maintenant disponible en précommande ! L'unité avec 32 Go de RAM DDR4, un SSD de 1 To et Windows 11 Pro sous licence est au prix de seulement 699 $, ce qui fait du XT12 Pro le mini-PC équipé d'un processeur i9 au meilleur rapport qualité-prix.

Le GEEKOM XT12 Pro utilise un châssis en aluminium monocoque qui mesure 117 x 111 x 38,5 mm (0,5 litre). La finition mate anodisée donne au mini-PC un look rafraîchissant et magnifique, et le design minimaliste le rend facile à personnaliser. Aussi petit soit-il, le XT12 Pro dispose néanmoins d'un large éventail d'E/S, dont deux ports USB4 40 Gb/s pleine fonction, quatre ports USB-A, deux ports HDMI 2.0, un port Ethernet 2,5 Gb/s et une prise audio de 3,5 mm.

Au coeur du XT12 Pro se trouve un processeur Intel Core i9-12900H, qui s'appuie sur un processus de 10 nm et dispose de 14 coeurs de CPU, de 20 threads et de 24 Mo de cache intelligent Intel. Dotée d'une puissance considérable, cette puce est conçue pour permettre aux utilisateurs chevronnés de mener à bien des tâches informatiques, telles que la programmation logicielle, le montage vidéo 4K et l'analyse intensive des données.

Les charges de travail graphiques sont prises en charge par un iGPU Intel Iris Xe Graphics éligible, qui offre des performances équivalentes à un GPU discret Nvidia MX350, permettant au XT12 Pro d'exécuter la plupart des titres AAA modernes à des fréquences d'images décentes. L'iGPU Iris Xe prend également en charge l'encodage et le décodage matériels de tous les formats vidéo courants, faisant du XT12 Pro un ordinateur idéal pour le streaming et la création de contenu vidéo.

Les unités de vente au détail seront livrées avec 32 Go de RAM DDR4-3 200 MHz à double canal et un SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x 4 de 1 To. La RAM et le SSD sont remplaçables tous les deux. Il y a aussi un slot M.2 2242 pour ajouter un SSD M.2 SATA.

En tant que leader mondial des mini-PC écologiques, GEEKOM a participé activement à l'Heure de la Terre de cette année. Tous les employés de GEEKOM ont éteint l'éclairage de leur appartement pendant 60 minutes. La société a également réalisé une vidéo pour promouvoir l'informatique verte et la protection de l'environnement. Le GEEKOM XT12 Pro étant conçu pour consommer beaucoup moins d'énergie qu'une tour de bureau conventionnelle, il devrait être le point de départ idéal pour contribuer au développement vert et durable.

Le XT12 Pro est maintenant disponible à l'achat sur le site officiel de GEEKOM et sur la boutique Amazon . Il y a également une promotion de Pâques en cours sur le site Web de GEEKOM, où vous trouverez des réductions spéciales pour beaucoup de vos mini-PC préférés.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2382282/20240409140151.jpg

10 avril 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :