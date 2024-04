Talkdesk promeut Miles Ennis au poste de directeur des ventes mondiales, accélérant ainsi la croissance mondiale de l'entreprise en tant qu'innovateur dans le domaine de l'intelligence artificielle





Talkdesk®, Inc., leader mondial des centres de contact basés sur l'IA pour les entreprises de toutes tailles, a annoncé aujourd'hui la promotion de Miles Ennis au poste de vice-président senior des ventes mondiales, afin de contribuer à la croissance et à l'expansion continues de l'entreprise en tant que leader de l'intelligence artificielle (IA) dans le domaine de l'expérience client (CX).

Ennis a rejoint Talkdesk en janvier 2023 en tant que vice-président senior des ventes pour les Amériques. Dans ce nouveau rôle mondial, il est responsable de la croissance de l'organisation des ventes et de la stratégie de mise sur le marché en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA), ainsi qu'en Asie-Pacifique (APAC).

Ennis a plus de 20 ans d'expérience en tant que leader commercial éprouvé au sein de certaines des entreprises technologiques les plus importantes et les plus prospères au monde. Avant de rejoindre Talkdesk, il a été vice-président des ventes pour la région des Amériques chez Aspen Technology, un leader mondial dans le domaine des logiciels d'optimisation des actifs par l'IA. Auparavant, il a passé plus de dix ans chez Cisco, où il a occupé divers postes de direction des ventes, avant de terminer son mandat chez Cisco en tant que vice-président des ventes pour Cisco AppDynamics.

La nomination d'Ennis fait suite à l'annonce récente de Talkdesk de l'introduction de plusieurs innovations révolutionnaires et inédites dans l'industrie de l'IA générative (GenAI) en CX, notamment Talkdesk Ascend Connect, Talkdesk Autopilot for Banking, Talkdesk Autopilot for Retail, et Talkdesk Autopilot for Healthcare. Sous la direction d'Ennis, l'organisation chargée des ventes de Talkdesk aidera cette dernière à saisir les opportunités d'un marché mondial étendu, les entreprises exploitant la puissance de l'IA générative pour stimuler l'expansion de leurs activités, améliorer l'expérience des clients, donner plus de pouvoir aux agents et rationaliser les opérations.

Talkdesk reste à l'avant-garde de l'industrie CX, aidant les clients du monde entier à embrasser une nouvelle ère d'automatisation et d'intelligence avec des solutions de centres de contact basées sur l'IA de Talkdesk. L'entreprise a été désignée Leader dans le rapport G2 Spring 2024 Grid® pour la catégorie centre de contact avec plus de 1 800 avis cinq étoiles et elle est classée n°1 dans plusieurs catégories, y compris les résultats d'entreprise et l'indice de convivialité pour le personnel des centres de contact, basés sur les commentaires authentiques des clients.

Citations à l'appui

William Welch, président et chef de l'exploitation de Talkdesk, a déclaré : « Miles a fait preuve d'un leadership exceptionnel en permettant à Talkdesk de développer sa présence en Amérique. Maintenant, en tant que responsable des ventes mondiales de l'entreprise, je suis convaincu qu'il collaborera avec notre équipe de direction des ventes en EMEA et en APAC pour reproduire ce succès à l'échelle mondiale. Alors que les entreprises cherchent continuellement de nouveaux moyens pour rester compétitives, en particulier dans un marché incertain, exploiter la GenAI pour optimiser l'expérience client est capital, et Talkdesk sera là pour aider davantage d'organisations dans le monde entier à offrir une meilleure CX et à améliorer leurs résultats commerciaux. »

À propos de Talkdesk

Talkdesk® est un leader mondial des centres de contact cloud pour les entreprises de toutes tailles. Talkdesk CX Cloud et Industry Experience Clouds aident les entreprises à fournir un service client moderne à leur façon. Notre plateforme de centre de contact fiable, flexible et innovante tire parti de l'IA et de l'automatisation pour obtenir des résultats exceptionnels pour leurs clients et améliorer les résultats financiers. Au service des entreprises clientes dans plus de 100 pays, nous nous associons à nos clients pour offrir une innovation continue et des résultats révolutionnaires. Notre engagement inébranlable à faire ce que nous indiquons et notre investissement dans les plus hauts niveaux de sécurité et de fiabilité pour nos produits nous rendent inégalés dans l'industrie. Améliorez l'expérience de vos clients, augmentez votre efficacité et augmentez votre chiffre d'affaires avec Talkdesk, une plateforme de centre de contact cloud conçue pour votre secteur d'activité. Pour en savoir plus et assister à une démonstration autoguidée, rendez-vous sur www.talkdesk.com .

Talkdesk est une marque déposée de Talkdesk, Inc. Tous les noms de produits et de sociétés sont des marques commercialestm ou déposées® de leurs détenteurs respectifs. Leur utilisation n'implique aucune affiliation ou approbation de leur part.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 avril 2024 à 17:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :