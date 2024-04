Reply présente LoopMind, la solution de contrôle et de sécurité des opérations basée sur l'IA generative





Reply présente LoopMind, la solution conçue pour garantir la surveillance, la sécurité et la conformité des processus utilisant l'intelligence artificielle. Développée par Sprint Reply, une société du groupe Reply spécialisée dans l'hyper-automatisation, LoopMind permet un environnement contrôlé et efficace pour intégrer l'IA dans les flux de travail existants, permettant aux organisations d'adopter en toute confiance cette nouvelle technologie. Avec ses fonctionnalités de surveillance, LoopMind offre aux opérateurs une visibilité complète sur les flux de travail et les opérations automatisées utilisant l'IA, conformément aux normes établies par la Loi européenne sur l'IA.

LoopMind place l'intervention humaine au coeur des processus d'entreprise, en faisant intervenir des opérateurs lorsque cela est nécessaire. L'approche "Human-in-the-Loop" combine le meilleur de la technologie avec l'expertise de l'équipe. En outre, la plateforme archive et enregistre toutes les informations relatives aux opérations basées sur l'IA, ce qui permet d'assurer le suivi et la maintenance des performances, même en cas de changement dans la nature des données surveillées.

Flexible et polyvalent, LoopMind s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise. Son architecture permet l'utilisation de différents modèles d'IA tels que ceux d'OpenAI, Meta, Google et Anthropic, et s'intègre facilement aux infrastructures informatiques existantes. La solution offre ainsi un contrôle quasi en temps réel des opérations d'IA dans les flux de travail, en interceptant les erreurs potentielles et en évitant les violations réglementaires.

Avec des applications dans différents secteurs, des services financiers à la fabrication, LoopMind peut prendre en charge différents cas d'utilisation utilisant l'IA générative, tels que l'interrogation de données non structurées dans les contrats ou les réglementations, ou l'automatisation de processus complexes tels que le service client.

Pour plus d'informations sur LoopMind et les solutions basées sur l'IA générative de Reply, visitez : www.ai.reply.com.

