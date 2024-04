FPT a nommé un CEO pour sa filiale française





L'entreprise informatique de premier plan mondial FPT a récemment annoncé la nomination de Christophe Schwanengel au poste de CEO de FPT France. Le CEO nouvellement nommé se voit confier la mission de renforcer l'expansion de FPT France et de diversifier sa clientèle multisectorielle. Avec une réputation et une croissance commerciale accrues en France, ainsi que dans d'autres pays et territoires francophones, l'initiative vise au final à réaliser l'ambition de la société de devenir l'une des 50 plus importantes entreprises informatiques en France d'ici 2028.

Selon Dang Tran Phuong, premier vice-président exécutif de FPT Software pour l'Europe, les Amériques et le Moyen-Orient : « Nous nous efforçons en permanence de promouvoir un environnement de travail multiculturel. Avec la nomination d'un vétéran français du secteur en qualité de CEO, nous avons bon espoir que sa connaissance approfondie du paysage informatique européen, conjointement à son expertise existante de FPT, permettra d'offrir des services de haute qualité à nos clients, en particulier dans les services de données et l'ingénierie produit. » M. Phuong a insisté sur sa confiance dans les avancées importantes de FPT France dans le secteur aéronautique, également motivée par la récente acquisition de la société française de conseil en informatique AOSIS visant à renforcer ses compétences de prestation.

Christophe Schewanegel a plus de 20 ans d'expérience dans divers postes à responsabilité. Avant de rejoindre FPT, il occupait le poste de vice-président des ventes chez HCL, dans le cadre duquel il a accompagné sa division française et lui a permis de décrocher de multiples contrats emblématiques dans les secteurs des soins de santé, de l'aérospatiale, de l'énergie et de la manufacture, pour une valeur cumulée supérieure à 500 millions USD. Avant cela, il était directeur du développement commercial chez CSC, jouant un rôle essentiel dans la pénétration du marché européen, facilitant sa croissance grâce à plusieurs contrats supérieurs au million de dollars.

M. Schewanegel a déclaré : « En tant que nouveau CEO de FPT France, je m'engage à tirer parti de la présence sur le marché établie de FPT Software et à atteindre de nouveaux sommets dans la transformation numérique, pour la société comme pour nos clients. Mon objectif principal est de stimuler la croissance en exploitant la force collective et la réputation mondiale de notre organisation. »

Depuis son arrivée en France en 2008, FPT a affirmé son positionnement sur le marché et son expertise en s'associant à des clients de renommée mondiale, dont Airbus ; les deux entreprises ont en effet collaboré dans le cadre de diverses initiatives pour aider des acteurs majeurs du secteur aéronautique à atteindre leurs objectifs de transformation numérique depuis 2017. En 2023, la filiale française a fait son entrée dans le Top 100 des entreprises TIC en France. Au cours de la même année, la société a par ailleurs acquis une participation de 80 % dans la société de conseil en informatique française AOSIS, visant à améliorer ses capacités dans les domaines de SAP, des données, du Cloud et des solutions intelligentes pour les secteurs de l'aérospatiale, de l'aviation et des transports. FPT France prévoit d'élargir sa présence dans d'autres grandes villes françaises, avec l'objectif ambitieux de couvrir l'ensemble du territoire européen. La société ambitionne de mettre sur pied une équipe composée de plus de 500 experts, fournissant un soutien opportun à ses partenaires dans le pays.

À propos de FPT Corporation

Établi au Vietnam, FPT Corporation (FPT) est un fournisseur international de technologies et de services informatiques de premier plan. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Au cours de ses 30 années de croissance, FPT a toujours fourni des produits fonctionnels et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'entreprises commerciales et non commerciales à travers le monde, établissant ainsi la position du Vietnam sur la carte technologique mondiale. Grâce aux dernières tendances du marché ainsi qu'aux nouvelles technologies, FPT a su développer un écosystème de services, de produits, de solutions et de plateformes Made-by-FPT, qui contribue à la croissance durable des organisations et des entreprises et offre une expérience client unique. En 2023, FPT a enregistré un chiffre d'affaires total de 2,17 milliards USD tout en comptabilisant plus de 70 000 employés. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://fpt.com.vn/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

4 avril 2024 à 03:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :