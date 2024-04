Veracode entame un nouveau chapitre avec la nomination de Brian Roche au poste de PDG





Veracode, un leader mondial en gestion des risques liés aux applications, a annoncé aujourd'hui la nomination de Brian Roche au poste de président-directeur général. Roche occupait auparavant le poste de directeur des produits chez Veracode, et son accession au poste de PDG complète un plan de succession par lequel Sam King quittera ses fonctions après 17 ans au sein de l'entreprise.

« Mon mandat chez Veracode m'a offert une expérience inoubliable et enrichissante », a déclaré Sam King. « J'ai travaillé avec Brian, la direction et le conseil d'administration sur cette transition. J'ai hâte de le conseiller tout en continuant à promouvoir la prochaine génération d'entrepreneurs et de leaders. »

« Veracode a une histoire de pionnier sur le marché avec des solutions de pointe pour gérer les risques de sécurité des applications. Depuis l'introduction d'une solution d'analyse statique basée sur SaaS jusqu'au développement actuel de solutions de remédiation basées sur l'IA, nous avons toujours été à la pointe de l'industrie en ce qui concerne la meilleure façon de gérer les risques de sécurité des entreprises », a déclaré Chris Wysopal, co-fondateur et directeur de la technologie chez Veracode. « Alors que nous continuons à être des pionniers sur le marché à l'ère de l'IA, je suis ravi d'accueillir Brian à ce poste et de remercier Sam pour sa vision et son leadership. »

Brian Roche devient PDG de Veracode après avoir occupé le poste de directeur des produits au cours des trois dernières années et demie, dirigeant la stratégie produit, la gestion des produits, l'ingénierie et les opérations de l'entreprise. Avec plus de 25 ans d'expérience dans des postes de leadership en ingénierie et en opérations numériques, Brian apporte une grande expérience dans la conduite d'organisations à travers des transformations et des innovations technologiques réussies à grande échelle. Sous la vision de Brian, Veracode a pris une position de leader dès le début avec l'introduction de Veracode Fix et de nombreuses innovations qui réduisent le temps entre la production du code et la correction des défauts, libérant ainsi les développeurs pour qu'ils se consacrent à des tâches critiques qui génèrent de la valeur et de la différenciation.

La prochaine frontière pour la sécurité des logiciels et la gestion des risques est alimentée par les progrès rapides dans le domaine de l'IA et la prolifération de l'adoption de la technologie cloud-native. Pressées d'innover plus rapidement que jamais, les organisations s'appuient sur les modèles de grands langages et les logiciels libres pour accélérer ce processus. L'adoption en toute sécurité des technologies d'IA pour encourager l'innovation rapide et la valeur commerciale est justement la mission que l'équipe talentueuse et passionnée de Veracode s'est donnée pour répondre aux besoins de ses clients.

« Ce fut un privilège de travailler aux côtés de Sam et je suis honoré de tirer parti de la situation favorable dans laquelle elle laisse l'entreprise en tant que leader du marché de la gestion des risques liés aux applications », a déclaré Brian Roche. « Nous sommes ici grâce à l'incroyable leadership de Sam et à l'impact qu'elle a eu sur l'ensemble de notre secteur. Nous ne pouvons que la remercier et lui souhaiter beaucoup de succès pour l'avenir. »

Pour en savoir plus sur Veracode, veuillez visiter www.veracode.com.

À propos de Veracode

Veracode est une société de sécurité logicielle intelligente. La plateforme de sécurité logicielle Veracode recherche en permanence les failles et les vulnérabilités à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel moderne. Grâce à une IA puissante formée à l'aide d'un ensemble de données éprouvées issues de l'analyse de trillions de lignes de code, les clients de Veracode corrigent les failles plus rapidement et avec une grande précision. Solution préférée des équipes de sécurité, des développeurs et des dirigeants de milliers des plus grandes entreprises du monde, Veracode est le pionnier et continue de redéfinir ce que signifie la sécurité logicielle intelligente.

Apprenez-en plus sur www.veracode.com, sur le blog de Veracode, et sur LinkedIn et X.

Copyright © 2024 Veracode, Inc. Tous droits réservés. Veracode est une marque déposée de Veracode, Inc. aux États-Unis et peut être enregistrée dans d'autres juridictions. Tous les autres noms de produits, marques ou logos appartiennent à leurs titulaires respectifs. Toutes les autres marques citées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 avril 2024 à 18:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :