Reconnaissance de Reply en tant que leader dans le PAC Innovation RADAR "Adobe Services in Europe"

Dans le PAC Innovation RADAR "Adobe Services in Europe 2024" récemment publié, une étude sur l'industrie effectuée par le cabinet indépendant de conseil et d'analyse de marché PAC (Pierre Audoin Consultants), Reply est classée en tant que fournisseur de services Adobe de premier plan, obtenant le prix "Best in Class" le plus prestigieux dans les secteurs Commerce de détail , Fabrication et Services financiers.

Le PAC Innovation RADAR évalue jusqu'à 30 fournisseurs internationaux de services informatiques liés à Adobe sur le marché européen. PAC analyse la stratégie, le développement et la position de marché des fournisseurs, ainsi que leurs performances, expertise, certifications et offres de service.

Dans le rapport, PAC a octroyé à Reply le titre de "Best in Class" dans trois secteurs différents ? Commerce de détail, Fabrication et Services financiers ? pour son expertise et sa puissance commerciale hors pair. Grâce à ses sociétés spécialisées dans les technologies Adobe ? Comwrap Reply, Like Reply, Open Reply, Sagepath Reply et Up Reply ?, Reply est en mesure de garantir une couverture pour l'ensemble de l'offre Adobe : contenus numériques, plateformes de commerce électronique, gestion d'actifs numériques, personnalisation, automatisation du marketing et bien plus encore. Reply intègre le développement d'applications et la personnalisation de produits Adobe dans tous les secteurs et développe des solutions basées sur l'IA pour des processus marketing efficaces.

L'octroi du titre "Best in Class" à Reply dans Adobe Services PAC RADAR fait suite à une série d'autres récompenses : Comwrap Reply a reçu le titre "Adobe 2023 Digital Experience Emerging Partner of the Year - Central Europe", Reply a été qualifiée de "Platinum Solution Partner" et l'acquisition de plusieurs Spécialisations Adobe ces dernières années, dont Adobe Experience Manager Sites et Adobe Commerce, constituant une preuve supplémentaire de l'étendue de son expertise et de ses compétences.

Spencer Izard, directeur de recherche chez PAC, a déclaré : « Reply a conforté sa position de premier consultant Adobe en Europe, accompagnant de grandes entreprises clientes lors de transformations numériques complexes en combinant des principes de conception centrés sur l'utilisateur avec une maîtrise technique, proposée par des experts certifiés, basés dans des centres d'excellence régionaux. En tant que partenaire Adobe Platinum, la capacité de Reply à élaborer des solutions innovantes personnalisées générant des expériences client améliorées et ayant un impact commercial accru, en plus de se focaliser sur une validation continue afin de rester à l'avant-garde des capacités Adobe émergentes, lui permet d'outiller les organisations ambitieuses sur des marchés européens clés grâce au déploiement intelligent de la principale plateforme d'Adobe. »

Pour plus d'informations : "Leading providers of Adobe Services in Europe 2024".

Reply

Reply [EXM, STAR : REY] est spécialisé dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et médias numériques. En tant que réseau de sociétés hautement spécialisées, Reply définit et développe des modèles d'affaires rendus possibles par les nouveaux modèles d'IA, de mégadonnées, d'informatique en nuage, de médias numériques et d'Internet des objets. Reply fournit des services de conseils, d'intégration de systèmes et numériques aux entreprises dans les secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque et de l'assurance, ainsi que le secteur public. www.reply.com

PAC

Plus important cabinet européen de conseil et d'analyse pour le secteur informatique, PAC est une société basée sur de contenus avec un ADN de conseil. Nous accompagnons les fournisseurs de logiciels et de services informatiques dans le monde entier dans le cadre de leur parcours de croissance. Depuis 1976, nous aidons nos clients à comprendre les dynamiques du marché, à accroître leurs revenus et à améliorer leur visibilité. PAC est un cabinet-conseil dirigé par des analystes disposant d'une équipe de plus de 100 spécialistes répartis à travers l'Europe. Nous fournissons des études et analyses de marché pour plus de 30 pays dans le monde, délivrées via les piliers de notre portefeuille, Guidance, Insights et Visibility, et notre célèbre plateforme de recherche SITSI®. www.pacanalyst.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

3 avril 2024 à 14:45

