Corpay Cross-Border nomme Oliver Morris au poste de nouveau responsable des services de fonds institutionnels, EMEA





Corpay1 (NYSE : CPAY), un chef de file mondial des paiements d'entreprise, est heureux d'annoncer que l'activité transfrontalière de Corpay a nommé Oliver (Oli) Morris, vétéran du secteur du capital-investissement et de l'administration de fonds, au poste de nouveau responsable des services de fonds institutionnels, EMEA. Oli sera responsable de la collaboration entre l'équipe exécutive et les équipes régionales pour développer et mettre en oeuvre une stratégie globale d'accès au marché, ainsi que l'établissement des feuilles de route opérationnelles et de produits pour servir et développer efficacement les activités de Corpay au sein du segment des services de fonds institutionnels dans la région EMEA.

Avec plus de 18 ans d'expérience, Oli est un dirigeant dynamique, reconnu et expérimenté dans les secteurs du capital-investissement et de l'administration de fonds dans toute la région EMEA. Oli rejoint Corpay après avoir travaillé chez TDR Capital, une société de capital-investissement du marché intermédiaire supérieur gérant plus de 15 milliards d'euros d'actifs, où il a occupé le poste de responsable des opérations de fonds. Avant cela, Oli était responsable mondial du capital-investissement chez Sanne, un administrateur mondial de fonds de premier plan qui a été acquis par le Groupe Apex en 2022.

« Je suis ravi d'accueillir un spécialiste tel qu'Oli au sein de l'équipe. Son expérience approfondie dans les secteurs du capital-investissement et de l'administration de fonds s'harmonise parfaitement avec les besoins de Corpay alors que nous développons cette nouvelle activité passionnante à travers le Royaume-Uni et les marchés européens », déclare Andrew Shortreid, vice-président principal, ventes institutionnelles mondiales, Corpay Cross-Border. « Grâce à des stratégies alternatives qui nous permettent de lever plus de 1 000 milliards USD par an, et dans un contexte d'institutions financières traditionnelles confrontées à de nombreuses contraintes pour servir efficacement ce marché, nous voyons une formidable opportunité d'élargir l'offre institutionnelle de Corpay au domaine des services de fonds. Avec Oli à la tête de cette activité, je suis convaincu que Corpay attirera certains des meilleurs talents et clients de toute la région. »

« Je suis très heureux de rejoindre l'équipe Corpay à cette moment charnière pour poursuivre l'expansion dans le secteur institutionnel et des fonds », déclare Oliver Morris, responsable des services de fonds institutionnels, EMEA, Corpay Cross-Border. « Alors que le marché continue de faire face à l'évolution de l'écosystème mondial des institutions financières, Corpay s'engage à déployer des solutions innovantes pour assurer l'efficacité et l'efficience des flux de capitaux mondiaux en partenariat avec les gestionnaires d'actifs et leurs fournisseurs de services. »

À propos de Corpay

Corpay (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements figurant au S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d'hôtel) et les frais de paiement (régler des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser et de l'argent.

Les entreprises et les institutions du monde entier font confiance aux solutions transfrontalières Corpay pour gérer leurs paiements internationaux, exécuter des plans pour gérer leur risque de change et soutenir leur croissance. Nous visons à fournir un service et une expertise inégalés en transfert d'argent à l'échelle mondiale.

Corpay ? Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

1 Dans le présent communiqué, « Corpay » se réfère principalement à la division transfrontalière de Corpay, https://www.corpay.com/cross-border ; une liste complète des entreprises qui font partie de la marque Corpay est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

27 mars 2024 à 04:05

