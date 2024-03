Wipro nomme Anne-Marie Rowland au poste de PDG de Capco





Wipro (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO), l'une des principales sociétés de conseil et de services technologiques, a annoncé aujourd'hui la nomination d'Anne-Marie (« Annie ») Rowland au poste de directeur général de Capco. Mme Rowland est actuellement directrice associée des activités de Capco au Royaume-Uni et en Irlande et membre de l'équipe de direction mondiale de Capco. Elle occupera le poste de PDG à partir du 1?? avril 2024.

En tant que PDG de Capco, M. Rowland rendra compte au PDG et directeur général de Wipro, Thierry Delaporte, et deviendra membre du comité exécutif de Wipro (WEC).

Lance Levy, qui a dirigé Capco en tant que PDG pendant près de dix ans, occupera un nouveau poste dont celui de conseiller stratégique et continuera à soutenir l'orientation stratégique de Capco et la stratégie globale de Wipro en matière de conseil.

« Lance a assuré un leadership inégalé à Capco pendant plus d'une décennie. Sous sa direction, Capco s'est distinguée en tant que leader du secteur du conseil en transformation à service complet, et est devenue un pilier de croissance clé pour Wipro », a déclaré Delaporte. « Je suis heureux d'annoncer le soutien continu de Lance en tant que conseiller stratégique, qui assistera Annie et les activités de Capco dans le cadre d'une transition soigneusement planifiée. Annie a une connaissance approfondie de Capco, de ses clients, de ses équipes et du secteur du conseil. Je suis fier de l'accueillir pour mener Capco vers l'avenir, vers sa prochaine phase de croissance. »

Rowland a rejoint Capco il y a 14 ans et possède une grande expertise en matière de gestion du changement, d'innovation et de transformation.

Depuis qu'il a rejoint Capco, Rowland a joué un rôle crucial dans la croissance de l'entreprise grâce à une série de postes de direction, ayant siégé au sein de l'équipe de direction mondiale de Capco pendant plusieurs années dans différentes fonctions, notamment en tant que responsable mondial de la pratique de conseil et de transformation de Capco, partenaire client mondial pour un certain nombre de grandes institutions financières, sponsor exécutif de Women@Capco et plus récemment en tant que directeur associé des activités de Capco au Royaume-Uni et en Irlande. Rowland a été reconnu par Consulting Magazine pour le prix des Global Women Leaders in Consulting en 2021.

Commentant cette nomination, Lance Levy, actuel PDG de Capco, a déclaré, « Capco est une entreprise très spéciale, et je suis honoré de l'avoir dirigée, et je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont joué un rôle aussi important dans la fondation et la croissance de l'entreprise, et surtout envers nos collaborateurs, qui travaillent sans relâche pour respecter notre engagement en matière d'innovation et de résultats transformationnels pour nos clients. »

« Je suis extrêmement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble, et nous avons continué à élever la barre en termes de créativité, de focalisation sur l'innovation, d'expertise sectorielle et des solutions que nous avons fournies à nos clients. J'ai pu constater de premières mains l'énorme contribution d'Annie au succès de notre entreprise et à la satisfaction de nos clients, et je sais qu'avec son leadership, nous ouvrons un nouveau chapitre dans l'histoire de la croissance de Capco. Je suis impatient de continuer à travailler étroitement avec Annie et Thierry dans mon nouveau rôle de conseiller stratégique. »

Acquis par Wipro en 2021, Capco est un conseiller de confiance pour ses clients et un acteur de l'industrie depuis plus de 25 ans, passant d'un prestataire de services de niche à devenir le plus grand cabinet de conseil indépendant en gestion des services financiers au monde. Capco combine une expertise sectorielle approfondie, une mentalité disruptive et un bilan éprouvé de création de valeur durable pour résoudre les défis de transformation les plus complexes de ses clients.

« Je suis ravie de l'opportunité de diriger Capco dans la prochaine phase de son parcours », a déclaré Annie Rowland, future PDG de Capco. « En tant qu'ancienne vétérane de Capco, je m'engage à préserver tout ce qui rend Capco spécial : nos relations avec les clients, notre culture unique et authentique, et notre focalisation sur l'innovation et la créativité. »

« Les besoins de nos clients évoluent rapidement alors qu'ils cherchent à relever les défis et les opportunités présentés par les technologies émergentes et les paysages commerciaux en évolution. Ensemble, Capco et Wipro forment une combinaison gagnante qui offre l'expertise approfondie, la concentration et l'échelle nécessaires pour garantir le succès futur de nos clients. Je suis ravie de prendre les rênes d'une entreprise aussi remarquable, et je tiens à remercier Lance pour son leadership exceptionnel et ses conseils au fil des ans, et je sais que nous continuerons à travailler ensemble pendant qu'il évolue dans son nouveau rôle. »

À propos de Wipro

Wipro Limited (NYSE : WIT, BSE : 507685, NSE : WIPRO) est une société de conseil et de services technologiques de premier plan axée sur la création de solutions innovantes qui répondent aux besoins de transformation numérique les plus complexes des clients. En tirant parti de notre portefeuille holistique de capacités en matière de conseil, de conception, d'ingénierie et d'exploitation, nous aidons nos clients à réaliser leurs ambitions les plus audacieuses et à créer des entreprises durables et prêtes pour l'avenir. Avec plus de 240 000 employés et partenaires commerciaux dans 65 pays, nous tenons notre promesse d'aider nos clients, collègues et communautés à prospérer dans un monde en constante évolution. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site www.wipro.com.

À propos de Capco

Capco, une société du groupe Wipro, est une société mondiale de conseil en technologie et en gestion spécialisée dans les secteurs des services financiers et de l'énergie. Capco opère à l'intersection des affaires et de la technologie en combinant une pensée innovante et une connaissance inégalée de l'industrie pour accélérer les initiatives de transformation dans les secteurs de la banque et des paiements, des marchés de capitaux, de la gestion de patrimoine et d'actifs, de l'assurance et de l'énergie. L'ingéniosité de Capco est mise en valeur par ses laboratoires d'innovation, sa culture primée « Be Yourself at Work » et la diversité de ses talents. Pour en savoir plus, consultez le site www.capco.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Facebook et YouTube.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document représentent les convictions de Wipro concernant les événements futurs, dont beaucoup sont, de par leur nature, intrinsèquement incertains et hors du contrôle de Wipro. Ces déclarations incluent, mais sans s'y limiter, des déclarations concernant les perspectives de croissance de Wipro, ses futurs résultats d'exploitation financiers, ainsi que ses plans, attentes et intentions. Wipro avertit les lecteurs que les déclarations prospectives contenues dans ce document sont soumises à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats anticipés par ces déclarations. Ces risques et incertitudes incluent, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes concernant les fluctuations de nos revenus, recettes et bénéfices, notre capacité à générer et à gérer la croissance, à mener à bien les actions sur capital proposées, la concurrence intense dans les services informatiques, notre capacité à maintenir notre avantage en termes de coûts, les augmentations de salaire en Inde, notre capacité à attirer et à retenir des professionnels hautement qualifiés, les dépassements de temps et de coûts sur les contrats à prix fixe et à durée déterminée, la concentration des clients, les restrictions en matière d'immigration, notre capacité à gérer nos opérations internationales, la réduction de la demande de technologie dans nos domaines d'intervention clés, les perturbations dans les réseaux de télécommunications, notre capacité à mener à bien et à intégrer les acquisitions potentielles, la responsabilité pour dommages sur nos contrats de service, la réussite des entreprises dans lesquelles nous effectuons des investissements stratégiques, le retrait d'incitations fiscales gouvernementales, l'instabilité politique, la guerre, les restrictions légales à la levée de capitaux ou à l'acquisition de sociétés en dehors de l'Inde, l'utilisation non autorisée de notre propriété intellectuelle et les conditions économiques générales affectant nos activités et notre industrie.

Les risques supplémentaires susceptibles d'affecter nos résultats d'exploitation futurs sont décrits plus en détail dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, y compris, mais sans s'y limiter, les rapports annuels sur formulaire 20-F. Ces documents sont disponibles sur www.sec.gov. Nous pouvons, de temps à autre, faire des déclarations prospectives écrites et orales supplémentaires, y compris des déclarations contenues dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission et nos rapports aux actionnaires. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prospectives pouvant être faites de temps à autre par nous ou en notre nom.

