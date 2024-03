Kymeta dévoile une transition au sein de sa direction pour stimuler la prochaine phase d'innovation et de croissance





Kymeta, le chef de file mondial des antennes satellites à panneau plat (www.kymetacorp.com) annonce aujourd'hui des changements au sein de sa direction et de son conseil d'administration alors que l'entreprise continue de renforcer sa technologie innovante et ses produits pionniers sur le marché. Il s'agit d'un processus de collaboration méthodique pour accompagner des départs à la retraite.

Avec prise d'effet au 1er avril 2024, Rick Bergman deviendra président et CEO de Kymeta, apportant une vaste expérience acquise à son poste le plus récent de vice-président exécutif, Computing and Graphics, AMD. Bergman a également été président et CEO de Synaptics (SYNA) au cours de sa phase de croissance soutenue de 2011 à 2019. Couronnée de succès, sa carrière l'a mené à orienter des entreprises vers la mise à profit des opportunités de marché grâce à des technologies innovantes en vue d'une croissance soutenue.

« Kymeta est un leader technologique et sectoriel soutenu par une équipe mondiale hautement compétente », déclare Rick. « Guidé par son engagement en faveur des clients, de l'innovation et de la fourniture de produits de la plus haute qualité, Kymeta est bien placé pour promouvoir les communications à haut débit à l'échelle mondiale. »

Nicole Piasecki sera nommée présidente du conseil d'administration, succédant à Doug Hutcheson. Nicole, qui a rejoint le conseil d'administration en mai 2022, apporte une vaste expérience du secteur de l'aérospatiale et de la défense. Commentant la nomination de Rick, Piasecki déclare : « Je suis enthousiaste à l'idée que Rick rejoigne notre talentueuse équipe. Kymeta est à l'avant-garde de la connexion du monde grâce à ses solutions de communication hybrides. Avec l'expérience de Rick Bergman en matière de croissance axée sur la valeur dans le secteur de la technologie, renforcée par une exécution disciplinée, nous anticipons avec impatience la prochaine phase de croissance de Kymeta. »

Doug Hutcheson et Walter Berger prennent ainsi leur retraite et quittent Kymeta, avec prise d'effet au 31 mars 2024. Au cours des cinq dernières années, leurs contributions essentielles ont joué un rôle central dans la réalisation de nombreux lancements de produits et dans la stimulation de la croissance en glissement annuel. Leur compréhension des besoins des clients, leur engagement envers l'innovation et le lancement réussi de nouveaux produits sur le marché ont abouti à des performances sans précédent. Ils travaillent au transfert des responsabilités à Rick.

Et Nicole d'ajouter : « Nous adressons à Doug et Walter notre profonde gratitude pour leur engagement indéfectible envers Kymeta au fil des ans. Doug et Walter ont jeté les bases de la croissance future de Kymeta, qui se positionne de manière stratégique pour un avenir radieux. »

Kymeta vient de finaliser sa série D. Ces fonds supplémentaires serviront à accélérer la production de l'Ospreytm u8 Hybrid-GEO-LEO récemment annoncé et des futures générations de produits.

À propos de Kymeta

Leader du marché des antennes satellite à panneau plat, Kymeta propose des solutions spécifiques pour tout un éventail d'applications professionnelles et militaires, et libère la valeur commerciale de l'écosystème pour répondre à l'importante demande non satisfaite d'une connectivité universelle à large bande et véritablement mobile dans le monde entier. Sa technologie métasurface innovante, associée à une approche donnant la priorité aux logiciels, permet d'offrir la première antenne satellite à panneau plat orientée électroniquement et basée sur des métamatériaux disponible dans le commerce. Les solutions à bas coût, à faible consommation et à haut rendement de Kymeta facilitent la connexion en déplacement ou stationnaire, quel que soit le véhicule, le navire, l'aéronef ou la plateforme fixe, permettant à des industries terrestres de transformer leurs opérations en tirant parti de capacités spatiales.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site kymetacorp.com.

