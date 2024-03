KnowBe4 incorpore des agents d'intelligence artificielle avancés pour améliorer l'efficacité et la rapidité





KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme de formation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage au monde, est fier d'annoncer que sa plateforme native d'IA, Artificial Intelligence Defense Agents, AIDA, permet un changement de culture à long terme et une réduction du risque humain. Face à la menace croissante des cybercriminels qui utilisent l'IA, KnowBe4 s'engage à utiliser celle-ci pour renforcer les mesures de sécurité et protéger les employés contre l'ingénierie sociale.

Dévoilé et présenté lors de la KB4-CON de KnowBe4, AIDA représente une avancée significative dans la protection des utilisateurs contre l'utilisation malveillante de l'IA par les cybercriminels. AIDA permet aux organisations d'automatiser la sélection dynamique des formations et des tests de sensibilisation à la sécurité afin d'offrir aux utilisateurs une expérience d'apprentissage plus individualisée en fonction de leurs besoins spécifiques. Des tests préliminaires ont déjà démontré l'efficacité d'AIDA, et à mesure que les technologies basées sur l'IA vont être intégrées dans les opérations de KnowBe4, les défenses contre tous les types d'attaques devraient s'améliorer.

KnowBe4 a depuis longtemps reconnu le potentiel de l'IA pour améliorer la vie de ses clients. L'entreprise utilise des outils basés sur l'IA de manière exhaustive, en examinant l'IA aussi bien du point de vue de l'attaquant que du défenseur. Des tests, des recherches et des simulations rigoureuses ont été menés pour comprendre comment l'IA peut être utilisée pour améliorer les attaques d'ingénierie sociale, ainsi que pour développer des stratégies visant à contrer les attaques basées sur l'IA.

« Chez KnowBe4, nous utilisons l'IA depuis près de six ans et nous la développons et l'intégrons dans tout ce que nous faisons pour aider nos clients à mieux protéger leurs organisations », déclare Stu Sjouwerman, directeur général de KnowBe4. « En élargissant considérablement les capacités d'AIDA, nous redéfinissons le succès des organisations grâce à la puissance de l'IA. En utilisant l'hyperpersonnalisation et en engageant les utilisateurs avec une formation et des simulations adaptées avec précision, AIDA s'adapte en temps réel pour préparer les employés à gérer les attaques d'ingénierie sociale basées sur l'IA. »

AIDA souligne l'engagement de KnowBe4 à innover continuellement et à offrir à ses clients la gestion de la sécurité la plus avancée et la plus efficace qui soit. En exploitant la puissance de l'IA, AIDA vise à éduquer les employés contre les pièges de l'ingénierie sociale et à renforcer les défenses organisationnelles contre les menaces de cybersécurité.

Pour plus d'informations sur KnowBe4, rendez-vous sur www.knowbe4.com

À propos de KnowBe4

KnowBe4, fournisseur de la plus grande plateforme de formation à la sécurité et de simulation d'hameçonnage au monde, est utilisé par plus de 65 000 organisations dans le monde entier. Fondé par Stu Sjouwerman, spécialiste des technologies de l'information et de la sécurité des données, KnowBe4 aide les organisations à aborder l'élément humain de la sécurité en les sensibilisant aux rançongiciels, à la fraude au PDG et à d'autres tactiques d'ingénierie sociale grâce à une approche nouvelle de la formation à la sensibilisation à la sécurité. Le regretté Kevin Mitnick, spécialiste de la cybersécurité de renommée internationale et Chief Hacking Officer de KnowBe4, a contribué à la conception de la formation KnowBe4 en s'inspirant de ses tactiques d'ingénierie sociale bien documentées. Les organisations s'appuient sur KnowBe4 pour mobiliser leurs utilisateurs finaux en tant que dernière ligne de défense et font confiance à la plateforme KnowBe4 pour renforcer leur culture de la sécurité et réduire les risques humains.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

11 mars 2024 à 10:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :