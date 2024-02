NEURENATI THÉRAPEUTIQUE CONCLUT UN PREMIER FINANCEMENT DE 1,2 MILLION $ POUR DÉVELOPPER NEU-001 COMME THÉRAPIE PROMETTEUSE POUR LA MALADIE DE HIRSCHSPRUNG





Neurenati Thérapeutique est ravi d'annoncer la clôture réussie de son financement de démarrage, de 1,2 million $ investis par Genson Capital, à l'occasion de la Journée des maladies rares 2024. Neurenati, une entreprise de biotechnologie basée au Québec, se concentre sur le développement de diverses thérapies contre les maladies rares, notamment les maladies pédiatriques. Combiné à la subvention CQDM-SynergiQc, ce financement accélérera le développement de NEU-001, un traitement de première classe contre la maladie de Hirschsprung (HSCR), une maladie gastro-intestinale rare qui touche environ 100 nouveau-nés canadiens chaque année.

Maxime Ranger, président et chef de la direction de Neurenati déclare, « La chirurgie reste actuellement la seule option pour les nouveau-nés atteints de HSCR. Après l'intervention chirurgicale, plus de 40 % des patients souffriront tout au long de leur vie de diverses maladies inflammatoires de l'intestin, notamment d'entérocolite et d'autres complications. Notre objectif est d'offrir une thérapie non chirurgicale visant à favoriser la formation de cellules nerveuses pour achever le développement du système nerveux entérique".

Depuis 2021, Neurenati détient les droits exclusifs et mondiaux sur une technologie innovante de facteurs de croissance développée par Nicolas Pilon et Rodolphe Soret, respectivement professeur et professeur associé au Département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Notons également que le professeur Pilon est titulaire de la Chaire de recherche UQAM sur les maladies génétiques rares et qu'il dirige le Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines ? Fondation Courtois (CERMO-FC). En plus des travaux menés à l'UQAM, les deux chercheurs s'impliquent activement dans la stratégie et les activités de l'entreprise. Neurenati maintient sa ronde de financement ouvert pour quelques mois et un financement supplémentaire est attendu d'ici la fin de 2024. La Société vise à déposer une demande d'essai clinique (IND) pour NEU-001 au cours du second semestre 2025.

Cette réussite significative n'aurait pu voir le jour sans l'expertise de Axelys pour la gestion de la propriété intellectuelle et de la licence, le coaching d'affaires et la maturation technologique, et ce, avec le soutien financier initial du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE).

« Axelys est très fière d'avoir contribué à la création de Neurenati. En partenariat avec le MEIE, Axelys a su apporter son soutien financier en plus de son expertise en maturation technologique. Une fois de plus, un très bel exemple de ce que peut faire Axelys pour accompagner la transformation des idées en innovations, au bénéfice de la prospérité durable du Québec. » - Jesse Vincent-Herscovici, président et directeur général de Axelys.

RECRUTEMENT D'UN ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT AU CONSEIL

Neurenati Thérapeutique annonce aujourd'hui la nomination d'Alexandre Lebeaut MD à titre d'administrateur indépendant au conseil. Avec plus de 35 ans d'expérience dans le développement de médicaments, notamment en pédiatrie et en gastro-entérologie, le Dr Lebeaut apporte une expertise précieuse, particulièrement dans le domaine des maladies rares, acquise au cours de son mandat chez Ipsen. À titre de quatrième membre du conseil d'administration, il rejoint Rodolphe Soret (cofondateur), Benoit Doré (Axelys) et Maxime Ranger (Neurenati).

À PROPOS DE NEURENATI

Neurenati Thérapeutique est une entreprise de biotechnologie basée au Québec qui se consacre au développement de thérapies pour les maladies rares. La première technologie cible la maladie de Hirschsprung (HSCR), une anomalie congénitale gastro-intestinale (GI) potentiellement mortelle caractérisée par l'absence de nerfs dans certaines parties du tractus GI inférieur. Neurenati propose une thérapie innovante via le facteur de croissance pour traiter les nouveau-nés atteints de HSCR, évitant ainsi le recours à la chirurgie et ses complications associées.

À PROPOS DU CERMO-FC

Le Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines ? Fondation Courtois (CERMO-FC) fondé à l'UQAM réunit plus de 70 chercheuses et chercheurs à travers le Québec, et à l'international. Le Centre s'est donné comme mission de développer et d'approfondir les connaissances sur les maladies orphelines par la recherche fondamentale et appliquée, et ce faisant, d'identifier des cibles thérapeutiques permettant d'améliorer la prise en charge des patients, leur suivi et leur qualité de vie. Parallèlement, le CERMO-FC prépare la relève dans ce domaine grâce à ses activités d'enseignement et de formation.

À PROPOS DE AXELYS

Axelys est la société de développement et de transfert d'innovations issues de la recherche publique du Québec. Elle contribue à la prospérité économique et sociale de la province en accélérant la maturation et le déploiement d'inventions, de savoir-faire ou de processus à haut potentiel pour en faire des innovations qui auront la capacité d'améliorer le monde dans lequel nous vivons. Elle contribue également à la création d'entreprises scientifiques issues de la recherche publique comme Neurenati Thérapeutique.

29 février 2024 à 07:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :