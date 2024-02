RRD International devient RRD Biopharma Development





RRD Biopharma Development est la nouvelle marque dynamique de RRD International. Elle reflète l'approche unique de l'entreprise en matière de mise au point de médicaments grâce à son modèle d'équipe de développement de produits qui a fait ses preuves.

ROCKVILLE, Maryland, 28 février 2024 /PRNewswire/ -- RRD International a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle marque RRD Biopharma Development, qui reflète son offre unique de services de développement de produits axés sur la stratégie aux sociétés biopharmaceutiques et aux investisseurs.

Ce changement s'accompagne d'un nouveau site Web qui présente le modèle innovant d'équipe de développement de produits (PDT) de la marque. Le modèle PDT permet aux entreprises biopharmaceutiques disposant d'une infrastructure limitée de relever les défis du développement de médicaments de manière efficace et efficiente, ce qui se traduit par des résultats plus prévisibles en matière de développement de produits.

Les équipes de haut niveau de RRD, qui ont démarré rapidement, collaborent avec des entreprises du monde entier en mettant à profit leur expérience exceptionnelle pour accélérer le développement de médicaments et réduire les risques. En investissant dans le succès de l'actif, RRD améliore la valeur et les bénéfices pour les patients.

La société, fondée en 2002, fait partie du groupe Uniphar, une société internationale diversifiée de services de santé basée à Dublin, en Irlande. L'approche de développement centrée sur les actifs de RRD a contribué à créer plus de 3 milliards de dollars de valeur pour ses partenaires au cours des 21 dernières années.

Scott Tarrant, PDG de RRD Biopharma Development, a déclaré à propos du changement de marque : « Notre approche unique utilise les connaissances et l'expérience pour élaborer des stratégies, optimiser et exécuter le développement biopharmaceutique, en maximisant la valeur des actifs et en accélérant l'accès des patients aux nouveaux médicaments.

Notre nouvelle marque dynamique reflète plus précisément et met l'accent sur notre offre de développement et sur la valeur que nous apportons chaque jour à nos partenaires.

La nouvelle marque reflète mieux qui nous sommes et ce que nous faisons, ce qui, en fin de compte, soutient notre croissance et fait de nous un partenaire de développement reconnu sur le marché. »

À propos de RRD Biopharma Development

RRD Biopharma Development est une société de développement de produits qui fournit aux sociétés biopharmaceutiques et aux investisseurs un soutien stratégique, réglementaire et opérationnel intégré et de haut niveau. Le modèle unique de l'équipe de développement de produits (PDT) de la société offre une alternative efficace et centrée sur les actifs aux pratiques traditionnelles de l'industrie. Tout en étant complet en termes de valeur, de structure et de fonction, englobant tous les aspects d'un programme de développement, le modèle PDT est également très efficace en termes de ressources et se concentre sur la minimisation des coûts, du temps et des risques pour atteindre des niveaux de valeur significatifs, qu'il s'agisse de la preuve du concept chez l'homme (hPOC) ou de l'approbation de la mise sur le marché. Depuis 2002, RRD a travaillé avec plus de 200 sociétés dans toutes les grandes classes et tous les domaines thérapeutiques. Pour plus d'informations, consultez le site? rrdbiodev.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346255/RRD_Logo.jpg

28 février 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :