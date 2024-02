ThunderSoft a présenté des solutions d'innovation pour appareils intelligents au MWC 2024





BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- ThunderSoft, un fournisseur mondial de produits et de technologies de systèmes d'exploitation de premier plan, a dévoilé des solutions et des produits innovants pour appareils intelligents lors du MWC 2024. Ces solutions de pointe sont alimentées par le dernier système d'exploitation IoT intelligent, exploitant la puissance de l'intelligence artificielle pour déverrouiller une multitude de nouvelles fonctions et améliorer considérablement l'expérience utilisateur des appareils intelligents.

Grâce à une intégration transparente de la nouvelle technologie IoT, de l'IA, de l'informatique périphérique, du cloud computing et d'autres technologies avancées au niveau du système d'exploitation, ThunderSoft a réalisé une optimisation inégalée du système sur diverses plateformes informatiques. Cela permet de personnaliser le système, d'optimiser les algorithmes et de déployer sans effort le modèle sur une large gamme d'appareils intelligents, notamment les écouteurs, les haut-parleurs, les PC et les lunettes AR. Il facilite ainsi l'interaction fluide entre l'homme et l'appareil basée sur le langage naturel et favorise l'interaction personnalisée entre les appareils et les espaces, ouvrant la voie à une toute nouvelle ère d'expériences intelligentes pour les appareils intelligents.

Solution Rubik AI Earbuds

ThunderSoft a intégré le grand modèle de langage (LLM) de Rubik à ses écouteurs, ce qui permet aux utilisateurs de bénéficier de la compréhension du langage naturel, du chat multi-tour et des capacités de génération de contenu. Cette intégration permet une assistance vocale basée sur l'IA, améliorant ainsi l'efficacité des utilisateurs. Le LLM de Rubik, lorsqu'il est optimisé par des modèles basés sur le cloud, a démontré des performances impressionnantes au niveau des écouteurs.

Solution Rubik AI PC

Avec le lancement par Qualcomm, Intel et AMD de puces PC dotées d'une plus grande puissance de calcul, la base matérielle pour les PC IA est prête. Par conséquent, les performances du système et la fluidité des applications logicielles deviennent des champs de bataille plus importants pour les équipementiers afin de créer des différenciations de produits. Avec des modèles optimisés sur l'appareil, des capacités multiplateformes, une aide au codage pré-intégrée Rubik Studio et d'autres applications LLM sur l'appareil, la solution Rubik AI PC permet aux équipementiers de lancer rapidement des PC IA avec des fonctions complètes et des performances supérieures.

Solution Rubik AR Assistant

Les lunettes AR fournissent d'excellents supports matériels pour les modèles multimodaux, équipés de périphériques riches tels que des caméras, des écrans, des microphones et divers capteurs, permettant la perception et la présentation de données multidimensionnelles. ThunderSoft intègre le modèle de vision, le modèle de langage et le modèle vocal avec des lunettes AR afin de créer un assistant AR intelligent personnalisé qui peut être appliqué aux ventes, au tourisme, au sport et à d'autres scénarios.

Grâce à son expertise reconnue dans la fourniture de solutions pour appareils intelligents et de services de personnalisation, ThunderSoft est capable de personnaliser en profondeur le système d'exploitation, d'accélérer le déploiement de l'intelligence artificielle, de l'informatique à la périphérie et des technologies cloud dans un large éventail de scénarios, et de permettre des innovations en matière d'appareils intelligents.

27 février 2024 à 02:18

