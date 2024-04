4P-Pharma sécurise 15 Millions d'Euros de levée de fonds avec la clôture de son deuxième closing





4P-Pharma, start-up studio de biotechnologie lilloise en phase clinique, axé sur le développement de thérapies curatives pour des maladies graves non traitées, annonce avoir sécurisé avec succès un capital total de 15 millions d'euros lors de son deuxième closing, avec la participation d'investisseurs privés.

À travers cette levée de fonds, les actionnaires de 4P-Pharma renouvellent leur confiance dans le modèle de l'entreprise. Ils se félicitent également de l'entrée en phase 2 du développement clinique des deux premières SPVs de 4P-Pharma, soulignant ainsi le fort potentiel du modèle économique de l'entreprise.

Revital Rattenbach, PDG de 4P-Pharma déclare : "Je suis ravie du renouvellement continu de la confiance de nos investisseurs. Cela renforce la crédibilité qu'ils placent à la fois dans notre approche scientifique ainsi que dans notre stratégie de développement. Ce nouveau tour de financement souligne les progrès significatifs que nous avons faits au cours de la dernière décennie. Il témoigne aussi de la solidité de notre modèle pour rendre accessible les traitements les plus innovants aux personnes souffrant de maladies graves non traitées."

Cet appui financier des actionnaires permettra dans un premier temps de déployer le modèle de régénération de médicaments de 4P-Pharma, qui repose sur l'association d'un mode d'action établi (MOA) et le ciblage de molécules inexploitées afin de rendre accessible les meilleurs traitements aux patients.

Dans un second temps, la réserve de trésorerie favorisera la stabilité financière ainsi que l'agilité opérationnelle de 4P-Pharma, offrant à l'entreprise la possibilité de s'engager activement dans des opportunités de croissance externe via des fusions-acquisitions et des accords de licences.

Enfin, cette levée de fonds permettra d'accélérer le modèle de start-up studio de 4P-Pharma dans le but de construire un pipeline équilibré dont l'objectif final sera d'arriver à la phase de développement commercial.

Revital Rattenbach conclut : "Après une décennie d'existence, 4P-Pharma amorce une nouvelle phase de sa croissance. Cette sécurisation de capital réussie nous permettra de faire avancer notre vision centrée sur le patient, transformant ainsi la science en succès thérapeutiques pour le bien des patients et de toute la communauté médicale."

A propos de 4P-Pharma

Fondée en 2014, 4P-Pharma est un start-up studio de biotechnologie lilloise en phase clinique, axé sur le développement de thérapies curatives pour des maladies graves non traitées. La stratégie de 4P-Pharma repose sur l'association d'un mode d'action établi (MOA) et le ciblage de molécules inexploité afin de rendre accessible les meilleurs traitements aux patients. La société a son siège à Lille et à Paris (France) et compte plus de 20 employés.

29 avril 2024 à 00:45

