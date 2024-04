J. STOUT AUCTIONS ORGANISE LA VENTE AUX ENCHÈRES DES BIENS DE JERRY DEBRIAE LOGGING





WASHOUGAL, Washington, le 29 avril 2024 /CNW/ -- J. Stout Auctions (JSA) annonce fièrement l'achèvement de la plus importante vente aux enchères d'équipement forestier de cette année, avec la dispersion des biens de Jerry DeBriae Logging. Il s'agit de la plus importante vente aux enchères de produits forestiers de JSA depuis mars 2022, avec la dispersion complète des actifs de Fallon Logging. L'événement très attendu et très couru a attiré l'attention et la participation enthousiaste de l'industrie forestière mondiale.

La vente aux enchères, qui a eu lieu le 17 avril 2024, a offert une gamme complète d'équipements, de véhicules, de machines et d'accessoires d'exploitation forestière de première qualité provenant Jerry DeBriae Logging. Les soumissionnaires du monde entier ont saisi l'occasion d'acquérir des actifs de qualité supérieure, ce qui a stimulé les appels d'offres concurrentiels et a permis d'obtenir des résultats globaux qui dépassaient l'évaluation standard du secteur.

Lorsqu'on l'a interrogé sur cette expérience de vente aux enchères, Jerry DeBriae, propriétaire de DeBriae Logging, a déclaré : « Je suis très satisfait de la vente aux enchères organisée par J. Stout Auctions et des résultats obtenus, et je recommanderais chaleureusement cette entreprise.

« Des acheteurs et des vendeurs heureux ont fait de cette vente aux enchères un grand événement. « Malgré les difficultés que traverse le secteur forestier, la vente aux enchères a dépassé nos attentes, a déclaré Jake Stout, fondateur de JSA.

Cette vente aux enchères réussie renforce la position de JSA en tant que choix de premier ordre pour les ventes aux enchères d'équipements lourds et les solutions de gestion des actifs. Avec une grande expérience en matière de service à la clientèle spécialisé et d'engagement envers l'innovation technologique, JSA demeure déterminée à offrir ce type de service et cette valeur aux clients dans de nombreuses industries.

Deux enchères sont prévues le 23 mai 2024 (diffusion en direct) et le 24 mai 2024 (diffusion en ligne). Ces enchères mettront en vedette encore plus d'équipements d'exploitation forestière de première qualité. Elles offriront également des surplus gouvernementaux, des consignations dans le secteur de la location et divers équipements lourds, camions commerciaux et accessoires.

Pour en savoir plus sur les ventes aux enchères à venir et les services offerts par J. Stout Auctions, veuillez consulter le site www.JStoutAuctions.com .

À propos de J. Stout Auctions

J. Stout Auctions (JSA) est une entreprise privée de vente aux enchères service complet d'équipements lourds, de véhicules commerciaux et de soutien industriel. JSA se distingue en offrant une plateforme à la fine pointe de la technologie comprenant des enchères Internet en continu, des enchères statiques en ligne et des ventes au détail par l'entremise de notre programme exclusif « Buy It Now ». L'objectif de JSA est de fournir un service inégalé à nos acheteurs et vendeurs, en offrant plus d'options d'achat que quiconque. Avec plus de 70 ans d'expérience combinée en vente aux enchères et plus de 100 ans d'expérience combinée en équipements lourds, le personnel de JSA s'engage à offrir le meilleur rendement possible pour les actifs des clients dans l'environnement le plus convivial possible.

