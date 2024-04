Tineco réinvente le nettoyage avec le SWITCH S7 : une solution à deux facettes





PARIS, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- Tineco, spécialiste de l'entretien des sols et des appareils intelligents, présente son dernier bijou technologique : le SWITCH S7, accompagné de trois nouvelles fonctionnalités innovantes.

Le SWITCH S7 combine astucieusement les fonctions d'un aspirateur laveur et d'un aspirateur balai, offrant ainsi une solution complète pour un nettoyage optimal de toute la maison et de tous les sols.

Doté d'un moteur SWITCH Pro permettant de basculer entre les modes d'aspiration, le SWITCH S7 offre une polyvalence inégalée. Avec son système FlashDry chauffant jusqu'à 450W, il assure un séchage rapide et une désinfection efficace de la brosse en seulement 5 minutes. De plus, sa batterie Pouch Cell innovante garantit une durée de vie trois fois supérieure. Le SWITCH S7 répond à tous les besoins en matière de fonctionnalités.

Cette solution de nettoyage révolutionnaire simplifie le nettoyage en permettant d'aspirer et de laver les sols en une seule étape, pour un résultat impeccable en un minimum de temps.

Caractéristiques du Switch S7 :

Système FlashDry pour un nettoyage en profondeur et un séchage rapide.

Batterie Pouch Cell pour une autonomie prolongée.

Technologie MHCBStm pour des sols impeccables.

Brosse ZeroTangle pour une aspiration sans encombre.

Système PureCyclone pour une filtration optimale.

Système SmoothPower pour une manipulation sans effort.

Nettoyage des bords sur deux faces pour une couverture complète.

Phare LED pour une visibilité parfaite.

Disponibilité:

Le Switch S7 de Tineco sera disponible à l'achat sur le site officiel de la marque et sur Amazon à partir du 30 avril sur le site web officiel de Tineco et du 1er mai sur la boutique Amazon de Tineco. Le prix de vente conseillé est de 899 EUR.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2399325/Tineco_SWITCH_S7_1.jpg

29 avril 2024 à 02:45

