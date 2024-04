Valtech finalise l'acquisition de Kin + Carta





Valtech, le leader mondial de l'innovation par l'expérience, a finalisé aujourd'hui l'acquisition du cabinet de conseil en transformation numérique anglais Kin + Carta. Cet investissement stratégique renforce la position de Valtech en tant que partenaire de premier choix de la transformation numérique des entreprises. Il permettra à l'entreprise de mieux accompagner les marques du Fortune 500 et celles plus établies, qui cherchent à répondre aux attentes des consommateurs en constante évolution, à construire des bases technologiques solides et à stimuler une croissance durable grâce à des expériences à forte résonnance internationale.

« La vision de Valtech a toujours été de devenir la société la plus influente au monde dans le domaine de l'innovation par l'expérience. Cette acquisition marque un moment charnière dans l'atteinte de cet objectif », déclare Olivier Padiou, PDG de Valtech. « En intégrant la vaste expertise de Kin + Carta et son portefeuille de clients, nous entrons dans une ère nouvelle et passionnante. Cela signifie aider les marques à établir de nouvelles normes avec des expériences intelligentes et personnalisées, alimentées par les données et l'IA, qui touchent des vies, développent des entreprises et changent la façon dont les gens expérimentent le monde. »

« Il était naturel pour Valtech et Kin + Carta d'unir leurs forces en tant qu'entreprises motivées par un objectif commun », ajoute Kelly Manthey, PDG de Kin + Carta. « Avec un alignement culturel clair, des capacités complémentaires et une vision commune de notre industrie, nous sommes beaucoup plus forts ensemble. Nos clients et nos partenaires technologiques verront les avantages immédiats d'une meilleure et plus large gamme de services. Quant à nos collaborateurs, ils bénéficieront d'un plus grand nombre d'opportunités de carrière. »

Le financement de la transaction, évaluée à 239 millions de livres sterling (278M?), vient d'un ensemble de capitaux propres et de dette extérieure, ce qui vaut à Kin + Carta une radiation de la Bourse de Londres. Kelly Manthey, PDG de Kin + Carta, deviendra PDG de Valtech Americas, et Chris Kutsor, Directeur Financier de Kin + Carta, prendra le rôle de Directeur Financier de Valtech Americas, avec effet immédiat. Kelly et Chris rejoindront également le comité exécutif de Valtech.

Jusqu'à présent, la stratégie de croissance de Valtech s'est concentrée sur une forte croissance organique liée à l'acquisition de sociétés spécialisées aux expertises complémentaires. Cela a permis à l'entreprise de fournir des services inégalés en matière d'innovation par l'expérience. L'acquisition de Kin + Carta est une étape clé, car la transaction permettra à Valtech de s'approcher du milliard de dollars de chiffre d'affaires. Cette acquisition représente le plus gros investissement de Valtech dans la catégorie de l'innovation par l'expérience et consolide sa position de leader.

Mieux ensemble

Cette acquisition stratégique va propulser Valtech au premier plan de l'innovation par l'expérience, en fusionnant technologie de pointe, conseil et conception créative pour redéfinir le champ des possibles pour les entreprises de tous les secteurs et de toutes les disciplines.

En réunissant deux leaders reconnus dans leurs domaines respectifs, la fusion des forces de Valtech et de Kin + Carta va permettre d'accéder à des paliers supérieurs pour les clients et les partenaires, à savoir :

Une influence à l'échelle mondiale : L'empreinte considérable de Kin + Carta aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que ses centres de prestations de services techniques que sont LATAM et CEE, renforcent encore la présence de Valtech sur des marchés de croissance critiques et ajoutent plus de 1 900 consultants, ingénieurs et data scientists à son équipe internationale de 6 000 personnes.

L'empreinte considérable de Kin + Carta aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que ses centres de prestations de services techniques que sont LATAM et CEE, renforcent encore la présence de Valtech sur des marchés de croissance critiques et ajoutent plus de 1 900 consultants, ingénieurs et data scientists à son équipe internationale de 6 000 personnes. Un développement des industries verticales : Valtech élargit son portefeuille dans les secteurs du retail, de la finance, de l'automobile et du secteur public, et touche de nouveaux clients dans l'agriculture et d'autres secteurs verticaux.

Valtech élargit son portefeuille dans les secteurs du retail, de la finance, de l'automobile et du secteur public, et touche de nouveaux clients dans l'agriculture et d'autres secteurs verticaux. Des prestations de bout en bout : Valtech renforce son expertise en matière d'ingénierie numérique, de commerce et de conception d'expériences grâce aux connaissances de Kin + Carta en matière de cloud, de développement de produits, de données et d'IA d'entreprise.

Valtech renforce son expertise en matière d'ingénierie numérique, de commerce et de conception d'expériences grâce aux connaissances de Kin + Carta en matière de cloud, de développement de produits, de données et d'IA d'entreprise. Une gamme élargie de services : Ensemble, Valtech et Kin + Carta peuvent vendre de manière croisée une suite d'offres plus robuste, et poursuivre conjointement des engagements stratégiques plus importants. En outre, Kin + Carta ajoute au portefeuille de Valtech le plus grand constructeur automobile d'Amérique, les institutions financières les plus prestigieuse, ainsi que les plus gros retailers et distributeurs (entre autres).

Créer de la valeur pour les clients

« Cet accord va nous permettre d'aller plus vite dans la mise en oeuvre de notre vision stratégique », poursuit M. Padiou. « L'innovation par l'expérience appelle à une stratégie globale qui intègre et coordonne de manière transparente les investissements dans quatre domaines critiques : les plateformes cloud, les données et l'IA, la modernisation des applications, et les canaux numériques orientés clients pour, finalement, créer des expériences clients à forte résonnance internationale, qui stimuleront une croissance durable. »

« Chez Valtech, nous considérons que ces domaines forment un continuum de l'innovation », conclut M. Padiou. « C'est l'accent mis sur ce cycle vertueux qui nous distingue des autres organisations. Nous avons compris que pour que les entreprises évoluent vraiment, nous ne pouvons pas nous contenter de résoudre des problèmes à l'échelle individuelle, mais nous devons nous assurer que nous modernisons et changeons des écosystèmes entiers. »

L'approche de Valtech donne à ses clients la possibilité de créer des expériences clients plus transparentes, adaptables et personnalisées. En liant toutes les pièces ensemble et en veillant à ce que chaque domaine soutienne les autres, le travail de Valtech n'a pas seulement un impact commercial immédiat, mais conduit également à une croissance à long terme.

Compte tenu de l'expertise approfondie de Kin + Carta en matière de cloud, de données et d'IA, Valtech sera en mesure de travailler de manière plus homogène sur l'ensemble du continuum de l'innovation, en fournissant des solutions véritablement transformatrices pour l'entreprise, qui repoussent les limites du possible dans l'industrie. Cela permettra de démultiplier le poids de l'innovation et de la croissance.

A propos de Valtech

Valtech est l'agence spécialisée dans l'innovation par l'expérience, dont la mission est d'offrir une meilleure expérience du monde. En mettant un accent particulier sur l'obtention de résultats hors du commun, notre vocation est d'aider les marques à se démarquer et à prendre une longueur d'avance sur leurs concurrents. À l'intersection des métiers, des secteurs et des cultures, nos équipes internationales de 6 000 professionnels répartis dans 23 pays, créent de la valeur en exploitant la puissance des données, de l'IA, de la créativité et de la technologie pour promouvoir une réelle innovation dans l'expérience client, pour de nombreuses marques parmi les plus connues au monde, notamment L'Oréal, LVMH, Mars, P&G, Volkswagen et Dolby. Découvrez notre travail sur Valtech.com.

A propos de Kin + Carta

Kin + Carta est un cabinet international de conseil en transformation numérique. Nous accompagnons les entreprises avant-gardistes en mettant l'accent sur la croissance, l'inclusion et la durabilité. Pour cela, nous créons des expériences intelligentes, alimentées par la donnée et dématérialisées grâce au cloud.

Nos 1 900 consultants, ingénieurs et data scientists à travers le monde apportent la puissante synergie de la technologie, des données et de l'expérience digitale aux entreprises les plus influentes du monde. Ensemble, nous aidons les organisations à accélérer leurs feuilles de route numériques, à innover rapidement, à moderniser leurs systèmes, à qualifier leurs équipes et à optimiser les expériences pour une croissance continue.

Nous sommes Kin + Carta et nous construisons un monde qui fonctionne mieux pour tout le monde.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.kinandcarta.com.

29 avril 2024 à 02:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :