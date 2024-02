Annonce de Moveworks.global : où le futur de l'IA d'entreprise prend vie





Moveworks, la principale plateforme copilote d'IA pour l'entreprise, a annoncé aujourd'hui l'ouverture des inscriptions à sa conférence annuelle Moveworks.global. L'événement aura lieu le 23 avril 2024 et se déroulera à la fois virtuellement et en personne à San Jose, en Californie.

À une époque où l'intelligence artificielle n'est pas seulement un avantage, mais une nécessité, Moveworks.global est l'événement incontournable pour les chefs de file de l'industrie, les développeurs et les penseurs avant-gardistes désireux d'explorer le pouvoir de transformation de l'IA générative dans le monde des affaires. Cet événement constitue une plateforme dynamique permettant aux participants d'échanger avec les esprits les plus brillants de l'industrie.

Avec des intervenants issus d'entreprises de renommée mondiale telles qu'OpenAI, Salesforce, Honeywell et bien d'autres, les participants apprendront de première main comment les organisations les plus performantes tirent parti de l'IA générative pour favoriser des niveaux sans précédent d'agilité commerciale. Qu'il s'agisse de sociétés internationales ou de petites entreprises désireuses d'exploiter le potentiel de l'IA générative, Moveworks.global promet d'offrir des informations inestimables sur la manière de tirer parti de l'IA pour acquérir un avantage concurrentiel.

Points forts de l'événement :

Mise à profit de la productivité : découvrez le potentiel inexploité de la centralisation de la recherche et de l'action pour harmoniser les opérations tout en améliorant la productivité.

découvrez le potentiel inexploité de la centralisation de la recherche et de l'action pour harmoniser les opérations tout en améliorant la productivité. Adaptabilité de l'IA grâce au raisonnement : découvrez pourquoi les capacités avancées de raisonnement de l'IA sont essentielles pour créer des systèmes adaptables et intelligents capables de répondre à l'évolution des besoins des entreprises.

découvrez pourquoi les capacités avancées de raisonnement de l'IA sont essentielles pour créer des systèmes adaptables et intelligents capables de répondre à l'évolution des besoins des entreprises. Solutions d'IA personnalisées : obtenez des connaissances pratiques sur la personnalisation des outils d'IA pour s'aligner sur des processus d'entreprise spécifiques afin d'accélérer la croissance et l'innovation.

obtenez des connaissances pratiques sur la personnalisation des outils d'IA pour s'aligner sur des processus d'entreprise spécifiques afin d'accélérer la croissance et l'innovation. Amélioration continue : découvrez des exemples de réussite et des stratégies éprouvées dans divers secteurs d'activité pour améliorer continuellement les services grâce à l'IA.

Que vous souhaitiez intégrer l'IA dans votre organisation ou développer des solutions basées sur l'IA, Moveworks.global vous ouvrira de nouveaux horizons et vous inspirera des stratégies concrètes pour tirer parti de l'IA générative au sein de l'entreprise.

« Moveworks.global est plus qu'une simple conférence, c'est un catalyseur de changement transformateur grâce à l'IA », déclare Bhavin Shah, directeur général et fondateur de Moveworks. « Cette année, nous nous concentrons sur les accomplissements tangibles de l'IA générative en présentant les résultats réels et les cadres pratiques de pionniers de l'industrie. C'est une occasion unique d'apprendre de ceux qui ont transformé leurs visions de l'IA en réalité. »

Rejoignez-nous chez Moveworks.global pour être à l'avant-garde de la révolution de l'IA dans le monde des affaires. Inscrivez-vous dès aujourd'hui pour garantir votre place parmi les leaders pionniers de l'avenir de l'IA d'entreprise.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur : https://global.moveworks.com/2024.

À propos de Moveworks

Moveworks est la première plateforme de copilote d'IA pour l'entreprise. Elle permet aux employés d'interagir avec tous les systèmes d'entreprise et de prendre des mesures par le biais du langage naturel. Basé sur les LLM les plus avancés au monde et par notre modèle propriétaire MoveLM, le copilote Moveworks permet aux utilisateurs de rechercher des informations, d'agir, d'automatiser des tâches et de générer un contenu factuellement exact grâce à l'IA générative. Des entreprises telles que Databricks, Broadcom, Hearst et Toyota North America s'appuient sur les solutions prêtes à l'emploi et les outils de développement intuitifs de Moveworks pour automatiser l'assistance L1, améliorer l'expérience des employés et accélérer la transformation de l'entreprise.

Fondée en 2016, Moveworks a levé 315 millions de dollars de financement, pour une valorisation de 2,1 milliards de dollars. En 2023, elle a été nommée sur la liste Forbes Cloud 100 (une liste exhaustive des meilleures entreprises de cloud privé au monde) et a été incluse dans la liste AI 50 de Forbes pendant cinq années consécutives.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : Moveworks.com.

