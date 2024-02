Story Capital finalise son investissement majoritaire dans SpendLab





SpendLab (la « Société »), la principale plateforme optimisée par l'IA d'audit et de recouvrement des comptes créditeurs, annonce aujourd'hui un partenariat transformateur avec Story Capital (« Story ») par le biais d'un investissement majoritaire stratégique de Story. Ce partenariat marque une étape cruciale dans la trajectoire de SpendLab, accélérant ainsi sa mission de redéfinir la gestion des comptes créditeurs («AP», accounts payable) pour les entreprises mondiales et le secteur public grâce à ses solutions technologiques de pointe.

SpendLab est à l'avant-garde du secteur AP depuis des décennies, tirant parti de plus de 450 algorithmes et modèles d'IA propriétaires pour détecter et recouvrir les inexactitudes de paiement dans les processus AP, de TVA et de rapprochement des soldes des fournisseurs. Depuis sa création, SpendLab a analysé plus d'un milliard de factures de clients, recouvrant plus de 500 millions EUR pour les entreprises mondiales dans divers secteurs tels que la technologie, les produits de consommation, la santé, la finance, l'automobile et les secteurs publics. SpendLab établit la norme dans le secteur AP en combinant sa technologie propriétaire avec ses experts internes pour assurer des économies supérieures avec une vitesse et une précision inégalées pour ses clients.

L'investissement stratégique de Story Capital, une société d'investissement renommée pour ses capacités de transformation technologique, accélérera la nouvelle feuille de route des produits de SpendLab, son expansion mondiale et son team building, renforçant ainsi son leadership dans le domaine de l'audit et du recouvrement AP.

Sebastian Morales, récemment nommé CEO de SpendLab, fait part de son enthousiasme : « Ce partenariat avec Story Capital marque une étape historique pour SpendLab. Cet investissement va au-delà du soutien financier, représentant une alliance stratégique pour amplifier notre technologie et élargir notre présence sur le marché. Ensemble, nous nous engageons à générer des efficiences inégalées et des économies substantielles pour nos clients mondiaux et à booster notre trajectoire de croissance. »

Jos Houben, fondateur de SpendLab, ajoute : « Nous avons choisi Story Capital comme partenaire en raison de la combinaison unique d'expériences entrepreneuriales de Story, de sa valeur ajoutée technologique dans de multiples domaines tels que l'IA, l'ingénierie et les produits, de son expertise des catégories et d'une vision commune pour l'avenir de SpendLab. Ce partenariat représente notre engagement à stimuler l'innovation et l'excellence dans l'écosystème AP pour nos clients actuels et futurs ». Dans le cadre de la transaction, l'ancien groupe de propriétaires dirigé par Jos Houben conservera une participation importante dans la Société et continuera de siéger au conseil d'administration de SpendLab.

Shuo Zheng, general partner, Story Capital, déclare : « SpendLab incarne l'innovation et le leadership dans la catégorie des comptes créditeurs. Nous sommes ravis de soutenir la trajectoire pionnière de SpendLab visant à devenir un acteur technologique incontournable sur la scène mondiale et d'offrir une valeur inégalée à ses clients. »

À propos de SpendLab

SpendLab est la principale plateforme optimisée par l'IA d'audit et de recouvrement des comptes créditeurs, desservant plus de 40 secteurs dans le monde. En mettant l'accent sur la combinaison de sa technologie d'IA leader sur le marché et d'un savoir-faire inégalé, SpendLab s'est résolument concentré sur la réussite de ses clients, ayant recouvert plus de 500 millions EUR à ce jour pour sa clientèle. SpendLab est également certifié ISO 27001 et 9001.

À propos de Story Capital

Story Capital est une société d'investissement qui cherche à créer des entreprises technologiques durables. En tant que bâtisseur d'entreprises, Story s'associe à des sociétés en pleine croissance qui peuvent apporter des changements de fonctionnement progressifs grâce à la transformation de la technologie, et s'implique activement dans l'accélération de cette transformation. Fort d'une compréhension approfondie de la technologie et d'un engagement en faveur de la croissance collaborative, Story vise à accélérer la croissance et à accroître la rentabilité pour ses entreprises.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

