World Wide Technology nomme Dominic Pierce à la direction des comptes mondiaux en EMEA

World Wide Technology (WWT), un fournisseur mondial de solutions technologiques avec un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de dollars, annonce aujourd'hui l'arrivée de Dominic Pierce au sein de l'entreprise en tant que vice-président des comptes mondiaux, EMEA.

Pierce apporte son expérience approfondie du développement commercial à la division des comptes mondiaux EMEA de WWT afin de promouvoir la croissance stratégique de l'entreprise dans la région. Il sera responsable du développement de l'équipe des comptes mondiaux, de l'accélération de la vision de croissance dans l'EMEA et du renforcement et de la création d'alliances.

« Nous sommes ravis d'accueillir Dom Pierce au sein de WWT », déclare Leo Makhlin, vice-président principal, comptes mondiaux, WWT. « Il apporte à l'entreprise des compétences exceptionnelles en termes de leadership et une expérience impressionnante dans la production de croissance. Nous sommes convaincus qu'il sera un atout majeur pour notre activité EMEA. »

Avant d'intégrer WWT, Pierce a passé 17 ans chez Cisco, où il a récemment occupé le poste de directeur général des organisations de la filière Cisco au Royaume-Uni et en Irlande et était responsable du développement d'alliances au sein de la communauté des partenaires de Cisco. Avant cela, il a dirigé l'activité Enterprise de Cisco au Royaume-Uni, à la tête d'une équipe dédiée à aider les entreprises FTSE 100 à adopter la transformation numérique.

Plus tôt dans sa carrière, Pierce a également occupé divers postes de vente, de formation et d'exploitation chez Reuters, Thomson Financial et dans la banque d'investissement.

« WWT continue de montrer un formidable potentiel de croissance et de générer de la valeur sur le marché EMEA », déclare Pierce. « Je suis ravi d'avoir l'occasion d'apporter mon expertise à une organisation avec des aspirations ambitieuses pour l'EMEA et un engagement à promouvoir une culture hautement performante et fondée sur des valeurs. »

Pierce réside dans l'Hertfordshire, au Royaume-Uni, avec son épouse et leurs trois enfants. Il est diplômé en études européennes à l'Université de Hull.

