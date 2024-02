AVIS AUX MÉDIAS - LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL FERA UNE ANNONCE CONCERNANT LE LOGEMENT À VICTORIA





VICTORIA, BC, le 15 févr. 2024 /CNW/ - Le gouvernement fédéral fera une annonce concernant le logement à Victoria.

Les médias sont invités à se joindre à l'honorable Seamus O'Regan, Ministre du Travail et des Aînés et député fédéral de St. John's-Sud-Mount Pearl, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Marianne Alto, mairesse de Victoria, Kermit Dahl, maire de Campbell River et Nicole Minions, mairesse de Comox.

Date : Le 16 février 2024



Heure : 14h30 (HP)



Lieu : 840, rue Fort Victoria, C.-B. V8W1H8





