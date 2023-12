Nixa remporte plusieurs distinctions aux WebAwards internationaux





MONTRÉAL, le 14 déc. 2023 /CNW/ - Nixa a obtenu trois récompenses prestigieuses dans les catégories soins de santé, organismes à but non lucratif, et initiatives basées sur la foi aux WebAwards internationaux 2023. Cette reconnaissance est attribuée à leur travail innovant sur le projet « L'Appui proches aidants » en collaboration notable avec Wink Strategies, et pour leur développement de la plateforme « IC News ».

Marc F. Adam, PDG de Nixa, exprime sa fierté face à ces accomplissements : « Être honoré aux WebAwards, surtout dans des catégories aussi compétitives, témoigne de la passion et de l'engagement sans faille de notre équipe. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais de la manière dont nous l'employons pour apporter un changement significatif. Par exemple, les retours des aidants qui ont trouvé soutien et réconfort via la plateforme 'L'Appui proches aidants' sont pour nous une source d'inspiration inestimable, nous incitant à toujours nous surpasser. »

Le succès de ces projets représente une victoire collective qui souligne le large éventail de talents présents au sein de Nixa . Du design au développement, chaque membre de l'équipe a joué un rôle essentiel dans la réalisation de ces projets d'excellence.

Ces distinctions marquent la sixième reconnaissance de Nixa aux WebAwards, consolidant ainsi leur réputation de leader dans le développement web sur mesure.

À propos de Nixa : Située au coeur de Montréal, Nixa est spécialisée dans le développement web complexe et personnalisé. L'entreprise offre une gamme étendue de services, allant du développement web au développement d'applications, et s'adresse à une clientèle internationale en quête de solutions performantes et de qualité. Pour en savoir plus, visitez nixa.ca .

Demandes des médias : Sacha Zgarka, Chef de marque senior, 1-888-959-0001 poste 1003, [email protected]

14 décembre 2023 à 10:45

